Little Amsterdam toont dat toeristen niet alleen voor gefronste blikken zorgen in de hoofdstad

Onze straat. Beeld -

Ach, wat een fijne acteurs, dacht Lips toen hij naar de eerste aflevering van Onze straat keek. Anneke Blok, echt altijd leuk, en Kees Hulst. En Frank Lammers die nogal vadsig een moordzuchtige slager neerzet. Het spelplezier spat ervan af in de drie kwartier durende aflevering, Little Amsterdam geheten, over toeristenhaat in een niet bij naam genoemde gemeente onder de rook van de stad.

Het thema lijkt behoorlijk goed getimed nu Lips de stad bijna per dag drukker ziet worden, een beetje zoals voor corona. Little Amsterdam laat zien dat toeristen niet alleen voor gefronste blikken zorgen in de hoofdstad, maar ook daaromheen. Zoals Kees Hulst-personage Koos van een vriendelijke buurman verandert in een hork wanneer een man met een rolkoffer het straatje in loopt: ‘Hé, go away! Go fuck yourself in Amsterdam, motherfucker!’

Insteek van Onze straat is dat iedereen elkaar er tegenkomt. Achter elke deur schuilt een ander verhaal. Zelfs hier, in het door marketingjongens tot Little Amsterdam omgedoopte slaapstadje, zijn ze de toeristen zat.

Ook Lenie, die wordt gespeeld door Anneke Blok. Terwijl ze, wegens eenzaamheid, de kamer van haar uithui­zige zoon stiekem airbnb’t. Als haar huurder na een bezoekje aan de plaatselijke coffeeshop van de brandtrap valt en overlijdt, heeft ze een probleem. Hoe verklaart ze dit bij haar buren? Het leidt tot scenes die over the top zijn, maar toch leuk.

Onze straat is een samenwerking tussen onder meer NTR, BNNVara en VPRO en is een vervolg op One Night Stand, de serie korte en opzichzelfstaande televisiefilms die sinds 2004 jaarlijks werd gemaakt. Ingewikkeld om onder de aandacht te brengen van de kijker, die toch wat willekeurige minifilms. Lips hoopt dat veel mensen de overige vijf afleveringen van Onze straat toch weten te vinden.

