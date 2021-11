Litouws-Nederlandse documentaire Mr. Landsbergis wint hoofdprijs op Idfa

Mr. Landsbergis van de Oekraïens-Amsterdamse regisseur Sergei Loznitsa is bekroond met de Idfa Award voor de beste film.

In Mr. Landsbergis blikt Vytautas Landsbergis, het eerste staatshoofd van de republiek Litouwen, terug op de vreedzame Litouwse onafhankelijkheidsstrijd en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.

“Op elk niveau van ambachtelijkheid levert de winnende film een ​​monumentale prestatie die ten volle de rol uitdiept die één man, één natie en één historisch moment kunnen spelen in het zich nog steeds ontvouwende verhaal van de wereldwijde strijd voor vrijheid en zelfbeschikking,” aldus de jury van de internationale competitie. Ook de montage van de ruim vier uur durende documentaire werd bekroond.

Ook een tweede film van Loznitsa, de meesterchroniqueur van de recente Oost-Europese geschiedenis, oogstte lof. Babi Yar. Context, een volledig uit archiefmateriaal opgebouwde reconstructie van de massa-executie van ruim 33.000 Joden, in 1941 aan de rand van het door de Duitsers bezette Kiev, die was opgenomen in het programmaonderdeel ‘Masters’, kreeg een speciale vermelding van de jury die films beoordeelde op creatief gebruik van archiefmateriaal.

Onthutsend inzicht

De hoofdcompetities van Idfa zijn deze editie een metamorfose ondergaan: naast de internationale competitie, voor de meer klassieke documentaires, introduceerde artistiek-directeur Orwa Nyrabia de envision-competitie voor filmmakers die met (stilistisch) gedurfde films de randen van de vertelvormen opzoeken (to envision betekent ‘zich voorstellen’).

De eerste hoofdprijs in deze competitie was voor Octopus van de Libanese regisseur Karim Kassem, een verstilde documentaire over de nasleep van de verwoestende explosie in de haven van Beiroet, vorig jaar augustus. Pim Zwier werd in deze sectie onderscheiden als beste regisseur, voor O, verzamelen van eieren in weerwil van de tijd, een archieffilm over de Duitse eikundige Max Schönwetter.

De prijs voor de beste Nederlandse documentaire was voor Jason, het laatste deel van Maasja Ooms’ trilogie over de falende Nederlandse jeugdzorg. “De film geeft ons een eerlijk maar onthutsend inzicht in een geschonden jeugd en het leven van een jonge man die moedig toestemming gaf om zijn traumatherapie en zijn kwetsbare overgang te filmen,” aldus de jury.

Een speciale vermelding was er voor Oeke Hoogendijks Housewitz, een zeer persoonlijk portret van haar Joodse moeder, die zich dertig jaar had opgesloten in haar huis in Amstelveen. Shabu van Shamira Raphaëla, over een straatjochie uit Rotterdam-Zuid, werd bekroond als beste jeugddocumentaire.

Idfa duurt nog t/m zondag 28/11. De meeste prijswinnende films worden nog vertoond.