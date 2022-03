‘Literaire sensatie’: zestien jaar na The Road twee nieuwe romans van Cormac McCarthy (88)

Pulitzer Prizewinnaar Cormac McCarthy (88) komt zestien jaar na zijn post-apocalyptische roman The Road met twee nieuwe romans. The Passenger (De Passagier) en Stella Maris verschijnen dit najaar bij De Arbeiderpers.

Hij leeft als een kluizenaar, afgezonderd van pers en publiek. Hij treedt nooit op, geeft geen interviews en lezingen. En het is zestien jaar geleden dat zijn laatste roman verscheen, The Road, waarvoor hij in 2007 de Pulitzer Prize voor fictie kreeg.

Daarom spreekt uitgeverij De Arbeiderspers van niet minder dan een ‘literaire sensatie’ dat dit najaar twee nieuwe romans van Cormac McCarthy verschijnen: Passenger/De passagier op 25 oktober en Stella Maris op 22 november – beide in vertaling van Arjaan en Thijs van Nimwegen.

Sinds zijn debuutroman The Orchard Keeper in 1965 publiceerde McCarthy tien romans – existentialistische verhalen over mannen die moeten overleven onder extreme omstandigheden. Niet vreemd dat in 2000 ook Hollywood McCarthy ontdekte, met de verfilming van All the Pretty Horses (1992) door Billy Bob Thornton.

No Country for Old Men

Succesvoller – met vier Oscars, waaronder die voor beste film – was de filmversie die de gebroeders Coen in 2007 maakten van McCarthy’s naargeestige thriller No Country for Old Men (2005), met Javier Bardem en Tommy Lee Jones. Die was oorspronkelijk overigens als filmscenario geschreven.

De Australische regisseur John Hillcoat maakte van The Road een beklemmend futuristisch drama waarin een vader, gespeeld door Viggo Mortensen, in een door rampspoed getroffen wereld probeert te overleven met zijn 10-jarige zoontje.

[Tekst loopt door onder de trailer]

Ongekende leeservaring

Volgens De Arbeiderspers lost McCarthy de hoge verwachtingen in met de originaliteit van de twee nieuwe romans. ‘De boeken hebben een ingenieuze compositie en stilistische vorm, en bevragen leven en dood op het hoogste niveau.’

The Passenger en Stella Maris zijn met elkaar verweven. The Passenger gaat over bergingsduiker Bobby Western, die aan de Mexicaanse Golfkust in 1980 het wrak van een in zee gestort vliegtuig onderzoekt. Hij ontdekt dat de zwarte doos, de tas van de piloot en een van de passagiers ontbreken. Volgens McCarthy’s Amerikaanse uitgeverij Alfred A. Knopf heeft de 400 pagina’s tellende roman ‘het tempo en de plotverwikkelingen van een thriller’.

In Stella Maris (200 pagina’s), gesitueerd in Wisconsin 1927 en geschreven in dialoogvorm, kiest McCarthy voor het eerst voor een vrouwelijke hoofdpersoon: Bobby’s zus Alicia, die lijdt aan paranoïde schizofrenie. Een ‘wiskundig wonder dat met haar intellect mensen afschrikt en die hallucinaties heeft die als echte personages verschijnen, met geheel eigen stemmen.’

De Nederlandse vertalingen verschijnen tegelijk met de Amerikaanse edities.