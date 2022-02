Lisa Weeda met roman over Oekraïne op shortlist van de Libris Literatuur Prijs

Aleksandra van Lisa Weeda gaat over de geschiedenis van haar familie in de Oekraïense Donbasregio. Beeld Geert Snoeijer

“Ik ben bang,” zegt Lisa Weeda’s 97-jarige oma Aleksandra in het dagboek dat Lisa Weeda vorige week bijhield voor NRC. “Niet alleen voor oorlog daar, maar in heel Europa.” Aleksandra (verschenen bij De Bezige Bij) is ook de titel van Weeda’s nu schrijnend actuele debuutroman die de shortlist heeft gehaald van de Libris Literatuur Prijs.

Weeda, door de Volkskrant uitgeroepen tot literair talent van 2022, schrijft daarin over de geschiedenis van haar familie in de Oekraïense Donbasregio. Rode draad is het verhaal van haar grootmoeder die in 1942 het dorpje Stanitsa Loeganskaja in de Donbasregio verliet om tewerkgesteld te worden door de Duitsers.

Romans die ons uitdagen

Naast Aleksandra hebben de volgende titels de shortlist gehaald voor de beste oorspronkelijk Nederlandstalige roman: Willem die Madoc maakte van Nico Dros (Van Oorschot) , Wormmaan van Mariken Heitman (Atlas Contact), De Mitsukoshi Troostbaby Company van Auke Hulst (Ambo Anthos), De atlas van overal van Deniz Kuypers (Atlas Contact), en Onze kinderen van Renée van Marissing (Querido).

De jury, onder leiding van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, vond volgens het juryrapport gemeenschappelijke grond ‘bij romans waarin fictie een manier is om over de samenleving na te denken ; bij romans die ons uitdaagden onze eigen bubbel te verlaten en ons lieten zien hoe de wereld inwerkt op concrete mensenlevens, in verleden, heden en toekomst.’

Op maandag 9 mei wordt de winnaar bekendgemaakt in Felix Meritis. Hij of zij ontvangt 50.000 euro en een bronzen legpenning ontworpen door Irma Boom.