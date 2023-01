Lisa Marie Presley (54) overleden na hartstilstand

Lisa Marie Presley. Beeld BrunoPress/Pacific Coast News

“Het is met een zwaar hart dat ik het verpletterende nieuws moet delen dat mijn mooie dochter Lisa Marie ons verlaten heeft”, aldus moeder Priscilla Presley in een verklaring. “Ze was de meest gepassioneerde, sterke en liefhebbende vrouw die ik ooit gekend heb.”

Lisa Marie Presley, geboren in 1968, is het enige kind van Elvis en Priscilla Presley. Ze erfde het charisma van haar vader, evenals diens bedekte oogopslag, de open glimlach en lage, zwoele stem en volgde zijn voetstappen in de muziekwereld. Ze bracht in de jaren 2000 haar eigen rockplaten uit en stond onder anderen op het podium met Pat Benatar en Richard Hawley. Ook mixte ze haar eigen stem met die van haar vader op zijn beroemde nummers In the Ghetto en Don’t Cry Daddy, een gevoelige ballad die Elvis deed denken aan de vroege dood van zijn moeder, en Lisa Maries oma, Gladys Presley.

Hartstilstand

De Amerikaanse entertainmentsite TMZ meldde eerder donderdag dat de zangeres een hartstilstand zou hebben gehad. Haar ex-man Danny Keough zou Presley in thuis in Calabasas (Californië) nog hebben gereanimeerd voordat de hulpverleners arriveerden, aldus de doorgaans goed ingevoerde site. De twee woonden sinds enige tijd weer samen. Voordat ze met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht, zou haar hart weer hebben geklopt.

Moeder Priscilla had eerder ook al de ziekenhuisopname van haar dochter bevestigd tegenover persbureau Reuters. Ze zei niet waarvoor Lisa Marie werd opgenomen. Priscilla arriveerde donderdagavond ook bij het ziekenhuis. “Bid alsjeblieft voor haar en onze familie”, zei de ex-vrouw van zanger Elvis Presley toen.

Lisa Marie Presley was dinsdag nog aanwezig bij de uitreiking van de Golden Globes. Daar zag zij samen met haar moeder hoe acteur Austin Butler in de prijzen viel voor zijn rol als Elvis in de film Elvis. De 54-jaar geworden zangeres was negen jaar oud toen haar beroemde vader Elvis in Graceland overleed.