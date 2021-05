Lips zag Jamai samen met Elton John over het strand hopsen

Onmogelijke duetten, SBS6. Beeld -

Lips was nog nauwelijks bijgekomen van het Songfestival. Zondagochtend werd hij wakker met minstens zes verschillende liedjes in z’n hoofd, samengevloeid tot een grote brei van Oostblokpop. ‘Dance alone with el diablo, m-m-m-mata hari.’

En toch schakelde Lips ’s avonds in voor opnieuw een liedjesprogramma: Onmogelijke duetten op SBS6. Afgelopen week had hij de hallucinante beelden voorbij zien komen van Xander de Buisonjé die achter een witte vleugel Imagine zong met John Lennon, terwijl Yoko Ono naast hen zat. Daar moest Lips meer van weten.

De studiosetting beloofde weinig goeds. Nick en Simon die met een stel artiesten om een nep-haardvuur zitten en obligate en tamelijk stroeve gesprekken voeren over muziek. De sfeer leek er maar moeilijk in te komen.

Maar dat is ook niet waar het in Onmogelijke duetten om draait. Hoogtepunt, en dat zegt Lips zonder ironie, zijn namelijk de videoclips waarin de zangers en zangeressen met hun muzikale helden meezingen en -dansen. De artiesten zijn in oude beelden gemonteerd: Jamai, die samen met Elton John vrolijk op het strand op en af hopst en soepel de tweede stem pakt van I’m Still Standing. Trijntje Oosterhuis die samen met Aretha Franklin Natural Woman zingt alsof ze samen in Het Concertgebouw staan. Tino Martin die in de clip van Lionel Richie’s Hello een jaren-tachtig-slobbertrui draagt.

Het heeft alle ingrediënten in zich om volkomen lachwekkend te zijn, maar daarvoor steekt het technisch te knap in elkaar. De samenzang, de belichting, de outfits, het is in al z’n absurditeit toch volkomen geloofwaardig.

Zelfs de tranen van Willeke Alberti, die na meer dan vijftig jaar nog steeds op commando kan huilen bij De glimlach van een kind, kon Lips dit keer wel hebben. Hij was in ieder geval verlost geraakt van de Oost-Europese Songfestivalliedjes in zijn hoofd.

