Lips zag de hipsterversie van Utopia verrijzen in Portugal

A world to shape. Beeld AVROTROS

De wereld een beetje beter maken, ga er maar aan staan. Lips wil nog weleens verzanden in wanhoop en apathische weltschmerz, maar gelukkig zijn er ook idealisten zoals Nienke Hoogvliet en Dave Hakkens, die niet enkel piekeren over hoe we deze planeet van een gewisse ondergang kunnen redden, maar daadwerkelijk wat doen om dit te voorkomen.

In de documentaire A World to Shape zag Lips hoe Hoogvliet de textielindustrie probeert te verduurzamen door het gebruik van zeewier. Daarvoor ontvangt ze wereldwijd lof, haar creaties haalden zelfs het Centre Pompidou in Parijs, maar Hoogvliets ambities reiken verder: om echt impact te maken moeten haar producten in massaproductie worden genomen. Dat vindt ze het minst leuke aan haar werk, maar wie de wereld wil veranderen ontkomt er niet aan om na te denken over ‘schaalbaarheid van de ambachtelijke naar de industriële schaal’.

Dave Hakkens ontwierp eerder Phonebloks, een concept om mobiele telefoons te verduurzamen, hij maakte spullen van hergebruikt plastic en nu is ie op een stuk land in Portugal een zelfvoorzienende woongemeenschap aan het opzetten. Het deed Lips enigszins denken aan een hipsterversie van Utopia of ieder ander willekeurig realityprogramma op een onbewoond eiland, maar wellicht is dat beroepsdeformatie.

Dat Hoogvliet en Hakkens met de beste bedoelingen en behoorlijk succesvol proberen om de wereld een heel klein beetje beter te maken siert hen, maar hopelijk ligt daarbij het tempo wel iets hoger dan dat van de documentaire. Die was weliswaar kunstig gemaakt met mooie, gerekte shots, maar ook wel heel traag. Het duurde bijna een kwartier voor het Lips duidelijk werd wat de twee überhaupt deden, en veel scènes voegden nauwelijks iets toe. En toch stemde de film hoopvol, al was het maar vanwege de enorme drive van de twee. Kleding van zeewier, Lips zag zichzelf er eigenlijk wel in rondlopen.

