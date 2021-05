Samenzwevers. Beeld -

Hoe komt het dat er zo veel weerstand is tegen coronamaatregelen vanuit de yogahoek? Dat vroeg documentairemaker én yogabeoefenaar Sunny Bergman zich gisteren af in de VPRO-documentaire Samenzwevers. Liggend op een yogamatje gaven de ‘samenzwevers’ (mooie term, vond Lips) antwoorden waaruit bleek dat in de yogabubbel intuïtie hoger wordt aangeslagen dan feiten.

Zo was ademcoach Nicky tegen ‘omdat het gevoelsmatig niet klopt’. Fulltime reiziger Naomi was bang voor een vaccinatiepaspoort omdat ze ‘het liefst buiten de maatschappij leeft’. Actrice Daphne was tegen ‘omdat we niet alles klakkeloos aannemen maar bij onszelf nadenken’.

Wat wel klakkeloos onder deze ‘samen­zwevers’ wordt overgenomen zijn complottheorieën. Zo betwijfelde Welmoed, organisator van protestacties tegen coronamaat­regelen, dat de honderdduizenden doden in Brazilië aan corona zijn te wijten ‘want ik heb al zo veel dingen ge­hoord die niet waar zijn’. Holistisch consultant Johannes vond het vaccin ‘verdacht snel gefabriceerd’ en Hugo van Stop Lockdown zag ook een complot van Big Pharma. Vegangids Karin, verkleed als aardbei, vinkte de hele QAnon-bingokaart af: deep state, pedonetwerk, bloed drinken. Lips snapte ineens waar de uitdrukking ‘gelul van een dronken aardbei’ vandaan komt.

De yogawappies stemmen veelal Forum voor Democratie ‘omdat dat de enige partij is die onze vragen serieus neemt’. Zo vond Daphne Baudet sympathiek omdat hij piano speelt: “Hij houdt van muziek, dus hij zorgt voor zijn ziel.” Het extreem-rechtse gedachtengoed van Forum werd gebagatelliseerd: ‘Tja, wat is extreem-rechts?’

Een tegengeluid klonk gelukkig ook. Journalist Coen van de Ven legde uit dat deze complotdenkers vooral moeite hebben met toeval. “Bij holistisch denken past dat alles een reden moet hebben.”

Aan het slot rolde Sunny Bergman haar yogamatje op en deed een mondkapje op. Verder commentaar was overbodig, vond ook Lips.

