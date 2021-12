Lips schonk een stevig glas glühwein in voor kerst bij RTL4. Wat kon er misgaan?

Beeld -

Oh, wat een jaar. Noem hem een sombermans, maar als Lips aan het afgelopen jaar denkt, denkt hij aan overspoelde ziekenhuizen, aan dichte scholen, restaurants, cafés, musea en theaters. Aan protesterende wappies en bedreigde virologen.

Maar wat kreeg Lips donderdagavond bij RTL? Francis van Broekhuizen met een kerstboom op haar hoofd. Oh, wat een kerst!

Ach, dacht Lips, wat is erop tegen om even de zinnen te verzetten. Hij deed zijn kersttrui aan en schonk voor zichzelf een stevig glas glühwein in. Wat kon er misgaan?

Hij zag Chantal Janzen in een kek kerstpakje en Carlo Boszhard als de kerstman zelve, een bordje met ‘merry christmas’ om de nek. Hij zag kerstballen en kerstkransjes, een koekhuisje en Ruben Nicolaï verkleed als zeventiende-eeuwse vaandeldrager.

Er was Buddy Vedder. Multitalent. Buddy Vedder liep erbij alsof Sinterklaas nog in het land was en dacht dat hij zijn kerstboom volgens de aloude christelijke Nederlandse traditie met Sint Maarten langs de weg moest zetten. Buddy Vedder eet met de kerst hutspot. Heel veel hutspot. Drie dagen lang. Hij keek daar erg tevreden bij.

Tussen de bedrijven door was nog even te zien wat de befaamde Tiny en Lau uit Rotterdam ervan vonden: “Sjongejongejonge, wat ben je toch ook lekker bijdehand. Waarom doe je zo achterlijk dan?”

Lips zag het gezelschap om onduidelijke redenen een trap op- en weer afrennen. Hij zag ze toneelstukjes spelen, liedjes zingen en een dansje doen. Hij zag ze een quiz spelen met grote dozen ontploffende popcorn op hun schoot. Dat werd door Chantal Janzen de grote finale genoemd. Maar de finale van wat? Team Carlo won, zoveel was dan nog wel duidelijk. Hoera.

Wat kon er misgaan? Lips kreeg spontaan last van een kerstgedachte: geen betere kerst dan een stille kerst. En hij schonk zichzelf nog maar eens bij.

