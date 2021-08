Lips dacht dat Ruben Nicolai uit de 3D-printer was komen rollen

Lips maakte kennis met Ruben Nicolai. Beeld RTL

Kom, dacht Lips, het is vakantie, laat ik eens een lekker quizje bekijken. En dan niet het onvermijdelijke De Slimste Mens maar gewoon... Iets anders.

Op RTL4 struikelde hij over het spelletjesprogramma Ik weet er alles van!, waarin zes kandidaten het tegen elkaar opnemen met het beantwoorden van vragen over elkaars specialisme. Een format dat het ook alweer twee jaar volhoudt en vijf keer in de week honderdduizenden kijkers trekt.

Lips maakte kennis met Danny, die Disneypoppetjes spaart en alles weet van moderne kunst. En met Jorik, die zichzelf voorstelde als Afol (Adult fan of Lego) en zich had gespecialiseerd in geschiedenis.

Maar vooral maakte Lips opnieuw kennis met Ruben Nicolai, de man die ooit Matthijs van Nieuwkerk en Johnny de Mol versloeg in de strijd om de Zilveren Televizierster en met de Lama’s de Gouden Televizierring won.

Geroutineerd slingerde Nicolai de lachband aan om daar al even geroutineerd aan toe te voegen dat het (niet-bestaande) publiek gek werd. Kandidaat Fedde mocht ondertussen een lijstje foto’s afwerken met plaatjes die aan seks doen denken, maar er bij nader inzien toch weinig mee te maken hebben: afzuigkap, pikhouweel, Kim Kötter, bef, vingerhoed.

Bij de Volvo moest hij verstek laten gaan.

Nicolai sloeg ostentatief zijn handen voor de mond en de band lachte weer uitbundig mee. Fedde, zo hoorde Lips hem zeggen, had ‘het lekkerste voor het laatst bewaard’. Dat kon rekenen op de warme instemming van de quizmaster: “Dit is een man die televisie maken kan.”

Fedde sloot het programma af met een bedrag van 1250 euro. Hij ging er een 3D-printer van kopen om er een ontbrekend haakje van zijn caravan mee te printen. Lips kon zich niet aan de indruk onttrekken dat ook Nicolai uit de 3D-printer was komen rollen.

