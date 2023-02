Linda Verstraten speelt Oost-Duitse Lena in musical ‘Checkpoint Charlie’: ‘Op school werd het Oosten gezien als het kwaad’

Scène uit de musical Checkpoint Charlie, met Pieter van Nieuwenhuyze, Linda Verstaten, Alex Bergen, Jeffrey Italiaander en Wim van den Driessche. Beeld Dinne van Rongen

Linda Verstraten (30) speelt een fictief personage in de musical Checkpoint Charlie. In de voorstelling is zij zangeres Lena uit Oost-Berlijn, die naar het westen wil vluchten als de communistische machthebbers besluiten de grenzen hermetisch te sluiten met de Berlijnse Muur. “Om me in te leven in dit verhaal, ben ik met een aantal collega’s afgelopen oktober in Berlijn geweest, ook in het Checkpoint Charliemuseum, en daar zie je een meisje dat zich in een muziekbox verstopt heeft, om zo van het oosten naar het westen te vluchten. Ik dacht: dát is Lena. Ze mag dan verzonnen zijn, maar ik kan me zo goed voorstellen dat zij dit is.”

Het doel van de curatoren van het Checkpoint Charliemuseum in Berlijn komt exact overeen met dat van Verstraten en haar collega’s: de geschiedenis invoelbaar maken, door menselijke verhalen, in dit geval die van de bouw van de Berlijnse Muur.

Linda Verstraten. Beeld Isabeau Bosscher

Op school

Ze werd geboren in Goirle in 1992, ná de val van de Muur dus. “Bij geschiedenislessen op school is het verschil tussen West- en Oost-Duitsland echt wel behandeld. Maar dan vooral de val van de Muur en alle politieke verhalen. De menselijke aspecten zijn nauwelijks langsgekomen en die proberen wij met deze voorstelling juist wel te belichten. En dan ook nog van allerlei kanten. Op school werd het Oosten toch wel erg als het kwaad afgeschilderd en voor sommige karakters, ‘mijn’ Lena bijvoorbeeld, gold dat ook echt. Maar er waren ook West-Berlijners die positiever naar het communisme keken; in de voorstelling zit ook een personage dat juist graag van het westen naar het oosten wil.”

De producent achter Checkpoint Charlie, Fons van Rongen van Goedemorgen Theaterproducties, maakte eerder een andere geschiedenismusical, over het leven van Hugo de Groot. Daar speelde Verstraten ook in mee, als dienstmeisje Elsje van Houweningen, die het bizarre levensverhaal van Grotius vertelde aan het publiek. Grijnzend: “Over de Berlijnse Muur wist ik vooraf wel wat meer dan over Hugo de Groot.”

De geschiedenismusicals passen in een trend, waarin ook veel interesse is voor historische programma’s als Het Verhaal van Nederland en Rampjaar 1672. Verstraten: “Ik bedenk het nu ter plekke, maar misschien is die hang naar geschiedenis wel een reactie op de Instagram-stroom. Op die sociale media zie je toch vooral veel zaken die nep zijn, zodat de behoefte naar iets ‘echts’ oplaait. Ook al liggen verhalen soms eeuwen achter ons, ze zijn wel écht gebeurd.”

Deel van de muur dat Oost- en West-Berlijn verdeelde. Beeld Gamma-Keystone via Getty Images

Verstraten doorliep het conservatorium in Tilburg, richting muziektheater. Samen met bijvoorbeeld Nandi van Beurden (West Side Story, Dagboek van een Herdershond) en Jeffrey Italiaander, die ook meespeelt in Checkpoint Charlie. “Wij waren de extraverte studenten aan het conservatorium, de uitgesproken types tussen de vaak meer ingetogen klassieke musici. Je had er zo’n gang met repeteerhokjes. Dan hoorde je iemand op de tuba, daarnaast een saxofonist en vervolgens ons, lekker hard meeblèren met On my own uit Les Misérables. En dan had je ook nog de coole mensen van de Rockacademie, met bijvoorbeeld Davina Michelle en Krezip. Het was al met al een bijzonder palet artiesten, op die school.”

Discussies

Toen zij begon aan het conservatorium, zwaaide de Belg Jonathan Demoor zo’n beetje af als student. Dit jaar zijn die musicalacteur en Verstraten tien jaar een koppel; ze wonen samen in Amsterdam. Thuis praten ze ‘natuurlijk niet aan de lopende band’ over musicals, wel kunnen Verstraten en Demoor (Diana & Zonen en later dit jaar te zien in Sweeney Todd) met elkaar hun teksten oefenen. “Dat is natuurlijk heel handig, al moet je ook weer oppassen dat je daar geen discussies over krijgt. Soms zeg ik tegen hem dat ik een scène droog wil oefenen, dus alleen de tekst, zonder een interpretatie van de woorden. Dan zegt hij aan het einde toch weleens: ‘Joh, ik zou het zus en zo doen.’ Daar kan ik dus écht niet tegen.”

15 en 16 februari in DeLaMar, zie voor speellijst hier.