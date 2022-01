Linda de Mol meegesleurd in de storm: ‘Verschrikkelijk als zij nu ook als dader wordt gezien’

Linda de Mol (57) wordt meegesleurd in de storm rondom de misdragingen in The Voice of Holland van haar inmiddels ex-partner. Wat doet dat met haar imago, bedrijf en persoon?

Linda de Mol is veruit de meest succesvolle mediavrouw van Nederland. Ze heeft een lijfblad met site, tv en festivals, presenteert al jaren waanzinnig goed bekeken programma’s, creëerde kaskrakers als Gooische Vrouwen, is actrice en maakt deel uit van de machtige mediafamilie De Mol. Ze is schathemeltjerijk, alleen al haar eigen bv heeft een vermogen van ruim 37 miljoen euro. Daarbij is ze ook een vrouw van onbesproken gedrag, belichaamt ze de zelfbewuste en nuchtere Hollandse vrouw met voor iedereen herkenbare zwaktes en vervult ze de rol van nationale biechtmoeder.

Maar sinds haar, nu ex-, partner Jeroen Rietbergen naar buiten trad met een verklaring over zijn seksuele wangedrag bij The Voice in aanloop naar onthullingen die donderdag worden behandeld in het BNNVara-programma Boos, leeft De Mol, zoals ze in een statement maandag verwoordde, in een ‘nachtmerrie’. Persoonlijk, maar, gezien het neerleggen van haar taken, ook zakelijk. Want mocht zij wel al eerder hebben geweten van zijn gedrag, waarom deed ze dan niets? Terwijl tijdschrift Linda. toch regelmatig over #MeToo schreef, over misbruik en seksisme.

Geen eigen instagramkanaal

Bij Linda de Mol is naar buiten toe niet meer te zien waar haar persoonlijke leven ophoudt en haar zakelijke begint. Sinds ze in 2003 magazine Linda. begon, is het blad haar manier van communiceren met de buitenwereld. Waar andere beroemdheden nog een eigen socialemediakanaal hebben, is het instagramaccount van Linda. ook haar spreekbuis. Daar plaatst ze een verklaring, tussen het andere nieuws over The Voice door. Ze heeft geen persoonlijke uitingen meer, alles is verweven. Ze verbreekt haar relatie, maar legt ook haar werkzaamheden neer. Krijgt haar zorgvuldig opgebouwde imago nu ook een knauw?

“Het zou toch verschrikkelijk zijn als zij nu ook als dader wordt gezien,” zegt Zabeth van Veen, imagodeskundige in het bedrijfsleven. Onterecht, vindt Van Veen, al komt donderdagmiddag pas het hele verhaal van Boos naar buiten, waar een eventuele rol van Linda de Mol ook onderdeel van zou kunnen zijn.

Wat haar per definitie wel kwetsbaar maakt, is haar enorme loyaliteit, aan haar ex, maar vooral aan haar broer. Ze ging in 2006 van Tros naar Talpa, hoewel de zender (niet het productiebedrijf) een jaar later failliet ging. En toen John de Mol haar in 2019 vroeg mee te gaan van RTL naar SBS, dat hij twee jaar eerder had overgenomen, zei ze ja. Zo verbindt ze haar carrière telkens aan die van haar broer. In de Volkskrant bekende ze vorig jaar dat ze dat vooral voor hem deed: “Je maakt wel eens keuzen die je anders niet zou maken. John vroeg of ik hem wilde helpen. Dan zeg je ja. Anders was ik bij RTL gebleven, ik had geen reden om daar te vertrekken.”

Verkeerde inschatting

Precies die keuze brengt haar nu in een precaire positie, benadrukt Mark Koster, die het boek De Mol: De machtigste mediafamilie van Nederland, schreef. “De stap naar SBS is er één te veel geweest. Dat had ze nooit moeten doen. Ze zat goed bij RTL. Nu staat ze op nog minder afstand van haar broer.” Aan de andere kant heeft John de Mol waarschijnlijk ook een verkeerde inschatting gemaakt om bandleider Rietbergen niet van The Voice te halen toen hij eerder al over de schreef ging.

De verknochtheid is blijkbaar wederzijds. Volgens het statement van Rietbergen wist zowel zijn partner als zijn werkgever jaren geleden al van zijn gedrag. En Johnny de Mol vertelde maandag dat vader John waarschijnlijk ook van de misstanden wist. Toch werd Rietbergen niet ontslagen. Koster: “John moet gedacht hebben: de vriend van mijn zus is belangrijker dan mijn bedrijf.”

Teflonvrouw

Toch zou het niet de eerste keer zijn dat pijnlijke persoonlijke en zakelijke tegenslagen het imago van Linda de Mol onaangetast laten. Haar eerdere breuk met Fred Reuter, later die met Sander Vahle, geflopte programma’s, een vergeten cd en een mislukt avontuur als creatief directeur bij Net5: ze deden niets af aan haar succes. In een profiel in het FD werd ze door voormalig Playboy-hoofdredacteur Jan Heemskerk eens ‘teflonvrouw’ genoemd. ‘Er blijft geen smetje aan haar kleven.’

Of Linda de Mol de affaire bij The Voice ook achter zich kan laten, wordt spannend, denkt Van Veen. “Zij is zichtbaarder en kwetsbaarder dan John. Het enige wat ze kan doen, is het hele verhaal vertellen, zoals velen dat voorheen bij haar deden. Dan breng je de kant naar boven dat je gewoon een heel loyale vriendin en zus bent. Dat zou haar imago wel kunnen redden.”

Ook Koster denkt dat ze schoon schip kan maken. “Ze is een hartstikke intelligente vrouw. Als standalone kan ze nog grote hoogten bereiken. Ze moet mooie dingen willen maken, los van broer, ex en familie.”