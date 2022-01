Lil Kleines nieuwe album is smeekbede aan vriendin: Neem me terug!

Het nieuwe album van Lil Kleine lijkt te verwijzen naar het incident waarbij hij zijn geliefde zou hebben mishandeld. De nummers samen vormen een lange smeekbede aan zijn vriendin om hem terug te nemen. Het voelt nogal ongemakkelijk daar als luisteraar getuige van te zijn.

Ibiza Stories. De titel van Lil Kleines vijfde album is net zo provocatief als intrigerend. Wil de rapper op de plaat het ware verhaal vertellen over het incident op Ibiza waarbij hij zijn vriendin Jaimie Vaes zou hebben mishandeld? Hij werd gearresteerd, snel weer vrijgelaten en bracht samen met Vaes een merkwaardig ogende videoboodschap uit waarin de twee geweld ontkenden. Inmiddels staat de relatie van het koppel ‘in pauzestand.’

Op Ibiza Stories worden al snel een paar dingen duidelijk: de rapper (Jorik Scholten, 27) wil zijn vriendin weer terug. En volgens hem hebben de media en anderen ‘die genieten als het slecht gaat’ een kwalijke rol gespeeld bij de verwijdering tussen de twee. Ook niet mis te verstaan: Lil Kleine blijft over zijn liefdesverdriet schrijven en rappen tot de situatie verandert.

Dankzij die instelling vormen de vijftien liedjes van Ibiza Stories één lange hartenkreet gericht aan zijn ex-geliefde: neem me terug! Ik wil dat je weet dat ik eraan kapot ga, zingrapt hij op Hou me vast, dat gebaseerd is op de Volumia-hit uit 1998. Daarna volgt uiteraard het zoete refrein: Bij jou zijn is alles wat ik wil.

De luisteraar is dan al op twee derde van een album dat elk hoekje van Lil Kleines hartzeer onderzoekt. Die lijn blijft tot het eind doorgezet. De slotsong heet Lasten: lusten en lijkt een samenvatting van het voorgaande: Een paar jaar geleden was het mooier/…/We waren bezig met trouwplannen/…/Waarom wil je niet meer één zijn?/Het doet nog steeds pijn.

Dat laatste was ons inmiddels duidelijk. Door de expliciete teksten kun je als luisteraar niets anders dan ze letterlijk nemen en raak je snel overvoerd door Kleines relatiepijn. Het korte intermezzo over de onderhandelingen ‘met Kees’ over een nieuw platencontract – Het gaat om gekke nullen – helpt nauwelijks.

Spannender was het geweest als de rapper ook zijn eigen gedrag onder de loep had genomen. De albumtitel, tevens de openingssong, blijkt echter geen voorbode van introspectie. Ik heb er genoeg van geleerd, rapt hij slechts. Waarvan? En wat houdt die les in? Het blijft onbenoemd.

Muzikaal is er weinig aan te merken op Ibiza Stories. De productie van Jack Shirak is eigentijds, raak gekozen en bijna elke keer bijzonder verleidelijk. Wat een constant hoog niveau levert de beatmaker af en wat maakt hij de eenzijdige plaat nog prettig beluisterbaar. Een sterrencast op de gastenlijst (onder anderen Sticks, Ronnie Flex, Snelle, Boef en Frenna) zorgt daarbij voor fijne variatie in klankkleur.

Toch blijft uiteindelijk de wrange nasmaak van de zichzelf herhalende teksten hangen. Het wordt vermoeiend te luisteren naar iemand die zichzelf als slachtoffer presenteert in een situatie die hij voor toch zeker de helft zelf heeft gecreëerd.