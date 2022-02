Lil Kleine vrijgelaten, politie onderzoekt mogelijk lek rondom zaak

Rapper Lil Kleine is vrijgelaten. Beeld ANP Kippa

Lil Kleine (27), die eigenlijk Jorik Scholten heet, werd woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De rapper werd zondagavond aangehouden op verdenking van zware mishandeling en/of mishandeling, twee dagen nadat hij door de rechter was veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het schoppen van een man in een nachtclub.

Nu zou hij zijn verloofde Jaimie Vaes hebben mishandeld. Op sociale media circuleren beelden, waarop het lijkt dat de rapper zijn vriendin aan haar haren uit de auto trekt. Ook zou hij het hoofd van Vaes tussen de autodeur hebben geklemd. Vaes liet dinsdag aan bekenden weten dat ze naar omstandigheden ‘oké’ is.

FunX en Spotify

Na het nieuws over de arrestatie liet jongerenzender FunX weten voorlopig geen muziek meer te draaien van de artiest. Streamingplatform Spotify verwijderde zijn nummers uit de samengestelde playlists.

Vorig jaar was er ook al een incident tussen de twee. Lil Kleine werd gearresteerd op Ibiza en moest een nacht in de cel doorbrengen vanwege vermeende mishandeling van Vaes in een hotelkamer. De rechter op Ibiza seponeerde die zaak uiteindelijk.