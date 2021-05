Lil Kleine (tijdelijk) niet meer te horen op FunX

Beeld Brunopress

Of het gaat om een permanente of tijdelijke verbanning van de zender is nog onduidelijk. “We volgen het nieuws en gaan komende tijd even kijken hoe we hier op lange termijn mee omgaan,” aldus een woordvoerder van de NPO.

FunX is de eerste radiozender die dit besluit neemt. De woordvoerder benadrukt dat het wel of niet draaien van Lil Kleine bij de andere radiozenders van de NPO minder speelt, omdat op ‘bijvoorbeeld Radio 4 en Radio 5' zijn muziek toch al niet te horen was.

De zender wil de komende tijd ook met luisteraars in gesprek over deze zaak en ‘mishandeling in het algemeen’. In welke vorm dat gebeurt is nog niet duidelijk.

Mishandeling

Jorik Scholten, zoals Lil Kleine echt heet, werd zondag opgepakt door de Spaanse politie op verdenking van mishandeling van zijn verloofde Jamie Vaes. Nadat een rechter de zaak een dag later voorwaardelijk seponeerde, kwam de rapper weer op vrije voeten.

Lil Kleine is niet de eerste artiest die door FunX al dan niet tijdelijk in de ban wordt gedaan. Ook de muziek van de in opspraak geraakte Bilal Wahib is sinds maart niet meer te horen op de zender.