‘Lik m’n reet,’ zei Johan Derksen. Bitch please, dacht Lips

Beeld TALPA

Iedereen had het gedaan, vond Johan Derksen. De woke- en cancelfamilie. De directie van Talpa, ‘die staan nooit achter je, maar zijn altijd in paniek.’ De radiostations en de schouwburgdirecteuren die hem te kennen hadden gegeven dat hij niet meer welkom was. ‘Lik m’n reet!,’ zei Derksen. Bitch please, dacht Lips.

Dat vaak op televisie verschijnen iets met je zelfbeeld doet, is een bekend verschijnsel. Wie er eenmaal gewend aan is geraakt dat mensen zitten te wachten op het oeverloze geouwehoer dat je avond na avond te berde brengt, gaat al snel geloven dat hij werkelijk het centrum van het universum is. Kritiek voelt dan als verraad, een berisping als groot onrecht. En dus vond Derksen dat hij aan niemand verantwoording schuldig was. ‘Flikker op zeg!’

Wel wilde Derksen het graag uitgebreid over zichzelf hebben. “Ik ben met dat kutverhaal gekomen (...) ik heb er zelf verkrachting van gemaakt,” zei hij op een toon die nauwelijks berouw, maar vooral zelfbeklag verried. “Voor een type zoals ik is kennelijk geen ruimte meer.” Opeens was het de schuld van de grote boze buitenwereld, alsof het niet Derksen zelf was die twee dagen daarvoor een verkrachting als een smeuïg verhaal had opgedist op nationale televisie.

Droste-effect

Telegraaf-journalist en zelfverklaard ridder van het vrije woord Wierd Duk was uitgenodigd om ten strijde te trekken tegen de ‘doorgeschoten woke-cultuur’. Je mag tegenwoordig niks meer zeggen zonder onmiddellijk te worden gecanceld, betoogde hij. Lips probeerde zich een wereld voor te stellen waarbij een man vertelt dat hij een kaars in een bewusteloze vrouw heeft gestoken en iedereen er zijn schouders over ophaalt.

Voice of reason aan tafel was opvallend genoeg Angela de Jong, die terecht opmerkte dat deze VI-rel niets met een op hol geslagen cancelbrigade te maken had, maar dat Derksen gewoon in z’n eigen zwaard was gevallen. Dat De Jong, die toen al ruim 36 uur onafgebroken in de krant, op de radio en in de tv-show haar mening aan het geven was over het hele gebeuren, aansluitend haar eigen optreden mocht becommentariëren in Op1, maakte het Droste-effect compleet.

Derksen ging ermee ‘kappen’, zei hij. “Ik geloof dat het voor alle partijen beter is als ik naar Grolloo ga en me niet meer laat zien.” Lips geloofde er niks van.

