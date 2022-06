‘Lightyear’, met de stemmen van onder andere Chris Evans, Keke Palmer en Taika Waititi. Beeld Pixar

De nieuwe film van animatiestudio Pixar is eigenlijk een oude film. Lightyear is de film die Andy zag als kleine jongen. Het werd zijn favoriete film en voor zijn verjaardag kreeg hij een Buzz Lightyearpop. De rest is geschiedenis, opgetekend in de Toy Story-films.

De Buzz Lightyear in Lightyear is dus niet de Buzz Lightyear uit de Toy Story-films. Dat was een speelgoedpop, dit is Buzz het filmpersonage. Met subtiele uiterlijke en innerlijke aanpassingen en een nieuwe stemacteur (Chris Evans) strandt deze Buzz Lightyear met een ruimteschip dat op een koolraap lijkt op een planeet vol agressieve klimplanten en reusachtige insecten.

Lightyear is een van de vermakelijkste films die Pixar in tijden heeft gemaakt. Een goedhartig sciencefictionavontuur met sublieme animatie en een fantastische bijpersonage in robotkat Sox. Het is ook een film die onvermijdelijk een nostalgische kant heeft. Niet in de laatste plaats omdat Buzz met zijn brede kin en nog bredere schouders een held is uit vervlogen tijden. Een rechtschapen figuur die nog ferm met beide voeten staat in het Amerika dat onbeschaamd optimistisch was. To infinity and beyond!

Maar tijden veranderen en dat is precies waar Lightyear over gaat. Om het ruimteschip en alle inzittenden thuis te brengen moet een brandstof voor hypersnelheid worden ontwikkeld. Maar in de vier minuten durende testvluchten die Buzz uitvoert (en die maar blijven mislukken), verstrijkt op de planeet telkens vier jaar.

Zo raakt Lightyear (zoals veel van Pixars films) aan filosofische thematiek. Zoals het maken van fouten en of het wel zo wenselijk is als je die zou kunnen terugdraaien. Al heeft het allemaal wat minder emotioneel gewicht dan eerdere Pixarfilms als Up of Inside Out. Lightyear is toch vooral een amusante avonturenfilm. Eentje die net als Buzz niet altijd goed lijkt te weten in welke tijd hij staat. Of hij vooral nostalgisch wil terugkijken of op zichzelf staan in het heden.