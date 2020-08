Liever een duik in de vijver dan een warm bubbelbad

Doe alsof je thuis bent, NPO3 Beeld Het Parool

Een beproefd format in realityland is het ruil­programma. RTL4 heeft Jouw vrouw, mijn vrouw, SBS6 heeft Jullie huis, onze regels plus Steenrijk, straatarm en de NPO had Puberruil. Het zijn nooit twee doorsneegezinnen die van huis, vrouw of puber ruilen, de programmamakers weten altijd de meest extreme deelnemers te vinden.

Onder het motto ‘Jouw format, mijn format’ begon KRO-NCRV gisteren met Doe alsof je thuis bent. Tien afleveringen waarin twintig families vier dagen van huis ruilen bij wijze van vakantieavontuur in eigen land. Dus ruilde de familie Van Rooy uit Hillegom hun in mediterrane sferen opgetrokken villa voor het boshuis van het gezin Radstake in Dalfsen. Die villa in Hillegom had vier badkamers en voor iedere bewoner een eigen wc; het boshuis had geen stromend water en de toilet kon je dus niet doortrekken.

Maar Rob van Rooy – type zonnebankbruine selfmade miljonair – was niet bang om zijn handen vies te maken door compost van mensenpoep uit te strooien of een schoorsteen te bouwen. Dat ze drinkwater elders moesten halen vond Rob geen probleem: “Wij drinken meer rode wijn dan water.” Dochter Elena (13) had meer moeite met het gebrekkige sanitair: “Ik hou het wel op.”

Op zijn beurt moest het gezin van Bob Radstake – type Catweazle – wennen aan de luxe van de villa. De ‘bosbewoners’, zoals de voice-over ze nogal denigrerend noemde, doken liever de vijver in dan het warme bubbelbad.

Na vier dagen was iedereen weer blij dat ze naar hun eigen huis terug konden, vooral Robs uit Cuba afkomstige vrouw Yaquelin, die klonk als Máxima. Bob en Rob zeiden geleerd te hebben van de ervaring en Lips viel het vooral mee dat Rob het vier dagen zonder zijn bladblazer had volgehouden.