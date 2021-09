Liefhebber Dennis Lambrechts brengt alles over Kapitein Rob samen in een catalogus

Het omslag van het eerste Kapitein Robboekje (1946). Beeld -

Probeer het maar eens uit te leggen aan kinderen van nu, maar Kapitein Rob, de stripfiguur wiens avonturen lang dagelijks in Het Parool waren te volgen, was vroeger een echt jeugdidool. Toen tekenaar Pieter Kuhn in 1950 tijdens een campagne van de krant uitgedost als Kapitein Rob verscheen op de Dam, werd hij bestormd zoals later gebruikelijk werd bij popsterren.

Altijd dezelfde vorm

Maar het waren niet alleen jeugdigen die de strip graag lazen. Simon Carmiggelt, als columnist ook al zo populair bij de lezers, schreef in zijn rubriek Kronkel eens dat hoeveel ellende en teleurstelling een dag ook mocht brengen, er ’s avonds in elk geval de strip over de zeeman was: ‘(…) ik sla Rob open met de verlichte zucht van een gewoontedrinker die de eerste dosis eindelijk voelt binnenstromen.’

Op 11 december 1945 maakte Kapitein Rob voor het eerst zijn opwachting in Het Parool. Pieter Kuhn (1910-1966) maakte de tekeningen en verzon de verhalen, Paroolredacteur Evert Werkman (1915-1988), die bedrevener was met taal dan Kuhn zelf, verzorgde al snel de teksten. De vorm van de strip veranderde nooit: een strook met aan de bovenkant de tekeningen (plaatjes noemde Kuhn ze zelf) en daaronder de tekst.

Vanaf augustus 1946 verscheen ­Kapitein Rob ook in boekvorm, vanwege die strokenvorm in zogeheten oblongformaat. De avonturen van het zeilschip De Vrijheid was het eerste van in totaal 56 boekjes die tot 1961 zijn verschenen. Het was de tijd dat schoolmeesters en geestelijken nog grote problemen hadden met strips, maar dat stond niet in de weg dat er van de Kapitein Rob-boekjes ruim 1,75 miljoen werden verkocht.

Anderhalf jaar speurwerk

Zo’n boekje kostte indertijd 75 cent, de door liefhebber Dennis Lambrecht samengestelde en in eigen beheer uitgegeven catalogus ervan kost aanzienlijk meer: 75 euro. De avonturen van Kapitein Rob – Catalogus van de oblongboekjes 1946-1961 is dan ook een boekwerk van 456 pagina’s.

In de door Dennis Lambrechts samengestelde catalogus zijn alle 56 covers van de Kapitein Robboekjes opgenomen. Beeld -

Anderhalf jaar speurwerk leerde Lambrechts dat van de boekjes 185 drukken zijn verschenen. Ze worden allemaal getoond (geweldige covers!) en tot in heerlijk pietepeuterige details beschreven. Wie wist dat sommige boekjes twee en andere drie nietjes bevatten?

Zelfs misdrukken komen uitgebreid aan bod. En, heel leuk, Lambrechts heeft ook de advertenties verzameld waarmee Het Parool de boekjes vroeger aanprees. Uit zo’n advertentie uit 1950: ‘Als de kinderen de spannende avonturen van Kapitein Rob lezen, zijn ze muisstil (…). Op regenachtige dagen is er geen betere oplossing.’

De catalogus is te bestellen via dennis.lambrechts1966@gmail.com