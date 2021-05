Liefdevolle tranen bij Ilse DeLange in College Tour

College Tour met Ilse de Lange. Beeld KRO NCRV

Een relatie van elf jaar verbreken, ervandoor gaan met een jongere geliefde, en als dat niet botert met open armen worden ontvangen door je ex. Zo moest het presenteren van College Tour een beetje voelen voor Twan Huys. In zijn eerste aflevering sinds 2018 – net voordat hij naar RTL overstapte – stortte hij zijn interviewlust uit over Ilse DeLange, die blij was terug te zijn in een (halfvol) Paradiso.

Huys nam meteen revanche op de promopraatjes die hij aan de tafel van Late Night had moeten verduren: geloof en dood waren de eerste gespreksonderwerpen. Na een paar minuten vloeiden de tranen al. Aanleiding was een filmpje waarin moeder De Lange vertelde over de tweestrijd tussen haar gereformeerde opvoeding en de zang­ambities van haar dochter. Daarna vroeg Huys naar het overlijden van vader De Lange: “Euthanasie, was dat een moeilijk onderwerp thuis?”

“Dit wordt echt zo’n jankshow!” riep de zangeres toen ze, nu van blijdschap, huilde na een verrassingsoptreden van twee zangers die ze managet. Dat werd het niet: Huys maakte er een interview van met een artiest die dingen weglacht, maar ook perfectionistisch, streng en gedreven is. Zelfs de Songfestivalvragen leverden boeiende antwoorden op. Ja, ze zou best nog eens willen meedoen en nee, niet met Waylon – al hadden ze elkaar na een ongemakkelijke ontmoeting laatst vergeven. Dat ze niet was benaderd om een bijdrage aan het festival te leveren terwijl ze Duncan Laurence naar de overwinning had geholpen, noemde ze ‘heel jammer en behoorlijk ongepast’. Maar ze wilde niet overkomen als iemand die gefrustreerd is, zei ze er meteen achteraan. Open sollicitatie of niet: het interview was openhartig en de vaart zat erin. En toen DeLange ter afsluiting zong, moest Lips even slikken. Niet alleen Twan Huys had College Tour gemist.

Reageren? hanlips@parool.nl.