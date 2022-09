Liefde, angst en slapeloze nachten in Avec amour et acharnement

Sara (Juliette Binoche) is gelukkig met Jean (Vincent Lindon) in Avec amour et acharnement tot ze ineens haar ex tegenkomt.

“Daar gaan we weer,” verzucht Sara tegen haar spiegelbeeld. “Liefde, angst, slapeloze nachten, de stiekeme berichten, de opwinding...”

Dat zit zo: Sara (Juliette Binoche) is gelukkig met Jean (Vincent Lindon), maar valt toch weer voor François (Grégoire Colin). Ooit was François een goede vriend van Jean, en ooit was Sara de vriendin van François. Nu zijn Jean en Sara al tien jaar gelukkig samen. Maar als zij François toevallig langs ziet lopen, slaat ze bijna fysiek dubbel van wat het met haar doet.

De Franse grootmeester Claire Denis won eerder dit jaar de Zilveren Beer voor beste regie op het filmfestival van Berlijn voor het romantisch drama Avec amour et acharnement (‘met liefde en meedogenloosheid’). Het is haar derde film op rij met actrice Juliette Binoche, na Un beau soleil intérieur (2017) en High Life (2018). Net als Un beau soleil intérieur werd de film geschreven door schrijfster Christine Angot, in dit geval gebaseerd op haar roman Un tournant de la vie.

De simpele manier om te omschrijven wat er volgt op die toevallige glimps die Sara opvangt, is ‘liefdesdriehoek’. Maar daarmee negeer je in feite de relatie die het grootste deel van het drama veroorzaakt: die tussen Jean en François. Waar Sara zich laat verleiden op het vlak van de liefde, begint Jean tegen beter weten in een bedrijfje met François.

Stukje bij beetje en tussen de regels door onthult Denis wat er tussen de twee mannen in het verleden heeft plaatsgevonden, een tragedie waar Sara’s partnerwissel slechts een klein deel van is. Dat verleden lijken zowel Sara als Jean moedwillig te negeren wanneer ze allebei weer met hem aanpappen. Beiden stappen met open ogen hun ellende tegemoet.

Regisseur Claire Denis. Beeld ANP / AFP

Zorgvuldig bouwt Denis de spanning op, van kalm gevoerde gesprekken tot scherpe ruzies, in een film die volledig draait om dialogen en desondanks nooit een platte praatfilm wordt. Dankzij de dubbelzinnigheid van die dialogen: zelden zeggen de personages wat ze echt denken of voelen, ook al omdat ze zelden echt lijken te weten wat ze nou precies voelen. Meer nog dan de ander houden ze zichzelf voor de gek.

Zo is Avec amour et acharnement vooral een portret van drie mensen voor wie het heden een bubbel is die volledig los lijkt te staan van verleden en toekomst. Omdat het heden dat ze voor zichzelf creëren niet zou kunnen bestaan als ze uit het verleden lering hadden getrokken. En ook niet als ze na zouden denken over de toekomst.

Reflectie op de coronajaren

Vandaar wellicht ook het plotlijntje rond Marcus, Jeans tienerzoon uit een eerder huwelijk, die sinds zijn moeder terugging naar Mauritanië onder voogdij van Jeans bejaarde moeder staat. Ook hoe dat drama zich voltrok, wordt gaandeweg uiterst subtiel onthuld. Jean preekt tegen zijn zoon dat die beter moet nadenken over zijn toekomst, en zich niet alleen moet laten verleiden door wat nu het makkelijkst is. Maar zelf kijkt hij ook niet verder vooruit dan het moment waarin hij leeft. “Mijn eigen bedrijfje kan ik altijd nog opzetten,” geeft hij Sara als uitleg wanneer zij hem vraagt waarom hij in François’ wankele bootje stapt. “Dit is nú.”

Op een abstracter niveau zou je Avec amour et acharnement daarmee ook kunnen zien als reflectie op de coronajaren. De film werd gemaakt tijdens de opeenvolgende lockdowns en werd door hoofdrolspeler Lindon expliciet geïnitieerd om iets te kunnen doen binnen de toen geldende restricties. Denis schetst op zeer intieme schaal wat er gebeurt als je alleen nog maar oog hebt voor het hier en nu. Het blijkt desastreus.

Christine Angot Schrijfster Christine Angot (63) werd in Frankrijk beroemd dankzij haar boek Incest (1999), over haar incestueuze relatie met haar vader. Pers en critici plakten gretig het label ‘autofictie’ op haar werk – een term waar Angot zich tegen verzet. Hoe dan ook put ze voor haar werk, dat vaak in de ik-vorm is geschreven, uit haar eigen leven. Zo ook voor de roman Un tournant de la vie, waarop Avec amour et acharnement is gebaseerd. Maar Claire Denis nam bewust afstand van de schrijfster bij de invulling van haar hoofdpersonage. “Ik wilde geen film als deze maken over iemand die ik zo aardig vind als Christine,” zei Denis in een interview. “Dat zou ongepast zijn.”