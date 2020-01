Liedje van Jeangu Macrooy voor Songfestival is ‘schot in de roos’

De song die Jeangu Macrooy heeft ingestuurd voor zijn deelname aan de 65e editie van het Eurovisie Songfestival dit jaar in Rotterdam is een ‘schot in de roos’.

Dat zegt algemeen directeur van AvroTros en lid van de selectiecommissie Eric van Stade. De omroep bevestigt daarmee dat Macrooy de Nederlandse vertegenwoordiging is op het Songfestival, zoals donderdag al aan Het Parool werd bevestigd door anonieme bronnen.

Met welk liedje Macrooy meedoet, is niet bekend gemaakt.

De 26-jarige Jeangu is bij het grote publiek vooral bekend van de rol van Judas die hij in 2018 vertolkte in The Passion. De soulzanger werd geboren in het Surinaamse Paramaribo. Sinds 2014 woont de singer-songwriter in Nederland. Na ruim twee jaar in Hengelo en Enschede, waar hij aan het conservatorium studeerde, werd Amsterdam zijn stad. Hij is Serious Talent op 3FM geweest, werd meerdere malen genomineerd voor een Edison en trad op bij De Wereld Draait Door.

‘Vereerd’

“We hadden Jeangu al langer in het vizier omdat zijn sound zo goed en internationaal onderscheidend is,” aldus Van Stade. “De song die hij instuurde was een schot in de roos. Het pakt je, intrigeert en gaat onder je huid zitten. Wij zijn ontzettend blij dat Jeangu er samen met ons voor wil gaan.”

Macrooy voelt zich “onbeschrijfelijk vereerd. Het is een hele grote droom die uitkomt en het allermooiste wat tot nu toe op mijn pad is gekomen. Mijn team en ik staan te springen om iets neer te zetten waar Nederland trots op kan zijn. Let’s go!”

Afgelopen week draaide de geruchtenmolen over de Nederlandse inzending op volle toeren. Dat begon toen NPO Radio 2-dj Timur Perlin zondag meldde dat Nederland een zanger gaat insturen van wie de naam met een J begint. Het Eurovisiesongfestival is in mei in Rotterdam Ahoy.

Cornald Maas: Jeangu Macrooy past in music first-gedachte Macrooy stond al jaren op het lijstje van de commissie die bepaalt wie meedoet. De selectiecommissie en Macrooy spraken meerdere keren over zijn mogelijke deelname. Afgelopen najaar werd de knoop doorgehakt, nadat de zanger met een liedje was gekomen. De selectiecommissie was daardoor zo overrompeld ‘dat we dachten, dat moet hem gaan worden voor 2020', zo lichtte Cornald Maas toe in het NPO Radio 1-programma Humberto. Maas is al jaren vast lid van de commissie. Hij zei dat hij Macrooy sinds 2016 in vizier had. Volgens Maas heeft Macrooy een hele ontroerende stem die meteen raakt. “Daar zit een eigen verhaal, een eigen emotie in die dwars door alles heen komt. Niet alleen bij Duncan Laurence maar ook bij andere winnaars de afgelopen jaren was dat ook een beetje het adagium. Als je iets uit je ziel laat zien, wat echt is, of het nou dance of rustig is dat maakt niet uit, dan komt het aan en verovert het de harten of geesten of gevoelens van de televoters en jury. Hij past ook heel erg in de ‘music first’-gedachte die Duncan vorig jaar uitsprak na zijn overwinning.”

Een van de eerdere song van Jeangu Macrooy: