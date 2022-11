Lichting 2022 presenteert zich in De Ateliers: vogelsmokkelaars en een duimstok van 33,33 meter

Brigitte Louter bouwde de grootste duimstok ter wereld. Beeld Gert Jan van Rooij

Kunst is geen wedstrijd, luidt het beroemde devies van kunstenaar Daan van Golden, dat hij op zijn beurt weer ontleend had aan Adriaan Roland Holst.

Daar heeft kunstenaar Brigitte Louter blijkbaar maling aan, want met haar kunstwerk probeert ze in het Guinness Book of Records te komen. Louter bouwde de grootste duimstok ter wereld, een vergrote versie van een exemplaar van twee meter. Het timmermansgereedschap is in uitgeklapte toestand 33,33 meter lang. Of het kunstwerk werkelijk in de recordboeken wordt bijgeschreven, is nog even afwachten. De aanvraag is in behandeling en de uitslag komt over drie tot vier maanden.

Het gevaarte kronkelt nu door het trappenhuis van De Ateliers, als onderdeel van de tentoonstelling Offspring. Tien deelnemers kregen twee jaar begeleiding van het instituut op de Stadhouderskade. Normaal zwaaien ze dan in de lente af – vandaar ook de titel Offspring – maar door de pandemie is tijdelijk afgeweken van het gebruikelijke schema.

Ontbijttafel

Elders in het gebouw probeert Brigitte Louter zelfs om het wiel opnieuw uit te vinden, dat wil zeggen om het wiel te vervangen door het ei. Daardoor zullen apparaten anders moeten functioneren. Trager worden vooral.

Werk van Vicente Baeza Zuñiga. Beeld Gert Jan van Rooij

Ook andere kunstenaars op Offspring tasten de grenzen van de kunst af. Vicente Baeza Zúñiga maakte schilderijen die opgebouwd zijn uit lagen tapijt, vitrage en andere materialen. Ze nemen op een mooie manier bezit van de ruimte, tot en met het plafond aan toe.

Werk van Horace Muszynski. Beeld Gert Jan van Rooij

Horace Muszynski maakte een installatie die helemaal niet op kunst lijkt, maar op een soort historische presentatie van een bedrijf. Bij de ingang staat een ontbijttafel klaar met koffie en thee. De bezoeker wordt uitgenodigd om een boterham met honing te nemen en een audiotour te volgen langs objecten die te maken hebben met diezelfde honing.

Die blijkt dan weer gemaakt van menselijk speeksel, zo wil het verhaal, om de bijen te redden. Muszynski refereert aan thema’s als fake news en klimaatverandering, maar erg overtuigend is de presentatie niet.

Vacht

Opvallend veel kunstenaars werken dit jaar met taal. Tash Keddy heeft een installatie gemaakt met teksten op een scherm, in de ketelkamer van het gebouw. Ook bouwde hij een ruimte met steigers waar je op mag klimmen om verstopte kunstwerken te ontdekken.

Lieve Hakkers maakt schilderijen van dagelijkse waarnemingen, die zich niet altijd gelijk openbaren. Een nageschilderde selfie, gemaakt met een telefoon in de spiegel van een badkamer, is bijna maniakaal overschilderd met kleine, lichte penseelstreken. Alsof de hoofdpersoon een soort vacht heeft. Tijdens de tentoonstelling leest Hakkers ook regelmatig de gedichten voor die ze afgelopen jaar maakte.

Dina Mimi dook in de wereld van de vogelliefhebbers en de vogelsmokkelaars, afgewisseld met beelden vanuit een opstijgend vliegtuig. Smokkelaars halen de vreemdste trucs uit om vogels te verstoppen, en langzaam wordt duidelijk dat er veel overeenkomsten zijn tussen het leven van de vogels en dat van de mens.

Offspring 2022, De Ateliers, t/m 13 november