Lezersaanbieding: koop de emotionele oersoep van Aletta Bos

In de schilderijen van Aletta Bos ligt een stuk koraal onder de dekens met een naaktslak op een bedje van leliebladeren. Schemerlampen en vazen doen een dansje met zeekomkommers en peulvruchten. En een wortelstok imiteert een penis, of andersom. Het is niet allemaal goed te rijmen, maar gevoelsmatig klopt het wel. De kruisbestuivingen worden aangedreven door een alles doordringende sensuele energie die zich niet aan de grenzen van soort of genre houdt.

De kunstenaar put uit anatomische boeken, vondsten uit de natuur en haar eigen geheugen. Al puzzelend koppelt ze die elementen aan elkaar zonder onderscheid van schaal waardoor je niet altijd weet waar je naar kijkt en hoe. Zijn het blote-oogobservaties of is dit een blik door de microscoop en zitten we op het cellulaire niveau van mycelium en darmflora? De kleuren variëren van zacht tot uitgesproken, de vormen van stevig en gul tot wijkend en ijl. Het voelt allemaal heel aards, en tegelijk zit er iets onder en in dat zich niet laat afbeelden.

Wat Bos op het canvas zet, zou je een soort emotionele oersoep kunnen noemen. De ingrediënten trekken elkaar aan en stoten elkaar af, maar zijn als geheel in balans. De kunstenaar sluit daarmee aan bij het idee van ‘multispecies ethnography’, dat de afgelopen jaren opgeld doet in de antropologie. Hierin worden de perspectieven erkend van niet-menselijke soorten, zoals dieren en planten maar ook schimmels, bacteriën en zelfs virussen.

In deze zienswijze staat de mens niet meer als onbetwiste heerser aan de top van de levenspiramide waar hij naar believen de natuur naar zijn hand zet. Die houding heeft zich inmiddels bewezen als onhoudbaar. Beter kunnen we ons begrip van de wereld en onze eigen positie erin herzien. We zijn onderdeel van een groter geheel en staan op gelijke voet met de naaktslakken en zeekomkommers die ons uitnodigen voor een volgende dans.