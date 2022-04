Lezers over hun favoriete nummer van Henny Vrienten: ‘Zo nuchter ging hij de dood tegemoet’

Henny Vrienten. Beeld Anp

‘Als ik de saxofoonsolo van Belle Helène hoor, zie ik ze voor me’

In de zomer van ‘81 kwam ik – bleue Groninger, eerstejaars student Engels – in Brighton een stel Amsterdamse lefgozertjes van een jaar of zestien tegen, die de hele dag Doe Maar uit hun boombox over de camping lieten schallen. Als ik de saxofoonsolo van Belle Helène hoor, zie ik ze zo weer voor me: broekspijpen op hoog water, puntschoenen, skahoedjes en alleen maar lol trappen.

Frans Hempen, Amsterdam

‘Het was niet de bedoeling van Henny Vrienten dat ik Je loopt je lul achterna meezong’

Mijn favoriete nummer van Doe Maar is Je loopt je lul achterna. Ik was een jongetje van acht en op op het hoogtepunt van hun populariteit in 1984 hoorde ik Vrienten in een interview zeggen dat het nooit de bedoeling was dat jongetjes van 8 dit nummer zouden meezingen. Dat ben ik nooit vergeten. Vervolgens stond ik aan de roldeur van sporthal Maaspoort in Den Bosch om de klanken van hun afscheidsconcert op te vangen.

Pascal Vugts, Rosmalen

‘Dit nummer laat horen hoe nuchter Henny Vrienten de dood tegemoet ging’

‘Zonder mij’ samen met Henk Hofstede en Frank Boeijen. Het nummer gaat over de vergankelijkheid van ons eigen bestaan. We zitten in een waas waar we zelf even de hoofdrol mogen spelen, tot dat deze voorbij is. Later zullen alleen herinneringen overblijven. Deze tekenen de onsterfelijkheid van de mens, als maker. Zoals Henny Vrienten in ons door zal blijven leven, door zijn akkoorden te spelen en platen te luisteren. Ondanks alle gouden platen, was het de muziek zelf die onze ziel heeft veroverd, zonder dat deze muziek zich ook maar iets aantrok van de materialistische wereld vol cijfers en gouden platen.

‘Zonder mij’ laat horen hoe nuchter Henny Vrienten de dood tegemoet ging én vooral hoe hij zo’n onderwerp bracht naar zijn luisteraar. Vrienten deed dit oprecht, direct en compleet. Het is heel knap om met simpele woorden, ingewikkeld onderwerpen aan te pakken op een manier zoals hij dat deed.

Dankjewel, Henny, je hebt ook generaties later doen verwonderen. Dit was alles.

Max Waterreus, Leiden

‘Ze gilden naar mij zoals op televisie’

De Bom: mogen optreden als 6-jarige op het schoolfeest, drummend op kartonnen dozen, het gevoel hebbende dat de meisjes van de school naar mij gilden zoals de meisjes op televisie gilden naar de echte Doe Maar: dat was (kennelijk, zo realiseer ik me nu) onvergetelijk.

Boscowisz, Zuiderwoude

‘Die generatie van toen...’

De Bom en Is dit alles: nummers over thema’s die toen belangrijk waren, zoals kernwapens. Doe Maar had een maatschappijkritisch geluid. Ze zijn altijd jong gebleven. Het doet je wat. Het waren toen hele jonge mensen en wij ook, ondertussen word je ouder maar daar sta je niet bij stil. Die generatie van toen...’

T. Huisman, Drachten

‘Gelukkig liep het anders’

Mijn favoriet is Als niet als. Dat gaat over het lot, voor hetzelfde geld was hij er nooit geweest. In zijn eigen woorden: ‘Dan had Nederland nooit last van mij gehad.’ Gelukkig liep het anders.

Jeroen Hogenhout, Amsterdam

‘Hier hoor je de grote kwaliteiten van Henny’

Ketchup, van zijn solo-album. Dit album kwam vrij vlug na het einde van Doe Maar uit en als rasechte fan moest ik het hebben – als puber kon ik Doe Maar niet loslaten. Het album, en vooral dit nummer, raken niet helemaal aan de belevingswereld van een puber: ze bevatten veel pijn en melancholie. Maar hier hoor je de grote kwaliteiten van Henny.

Pauline Verdonk, Valkenswaard

‘Het gevoel van die tijd’

Sinds een dag of twee: dit nummer klonk geweldig, het hoort voor mij bij mijn middelbare schooltijd. Het geeft voor mij het gevoel weer van die tijd.

Ingrid, Amsterdam

‘Gewoon Nederlands en toch heel hip’

Sinds 1 dag of 2: wij gingen toen nog met een groep misdienaars een dagje uit. Op de fiets naar Schoorl, vanuit Alkmaar. Onderweg met een groep van 25 jongeren Sinds 1 dag of 2 zingen. Helemaal gaaf, want iedereen kón meezingen; geen moeilijke Engelse teksten, gewoon Nederlands en tóch heel hip.

Gertrude Hemminga, Amsterdam

‘Ik stond vooraan, toen er nog wel tijd was’

Tijd Genoeg is mijn favoriet. Ik luisterde op de middelbare school heel veel naar Doe Maar. In het Vondelpark, op de fiets naar school. Als afsluiting van mijn middelbare schooltijd ging ik naar Pinkpop in 2016, waar hij optrad. Ik stond vooraan. Toen er nog wel tijd was.

Jonathan Tang, Den Haag

‘Er is een groot artiest heengegaan’

Mijn favoriet is Als Je Wint, samen met Herman Brood. Iedereen heeft het nu (en terecht) over de muziek die hij met Doe Maar heeft gemaakt. Maar hij was nog veel groter dan dat! Vergeet ook niet Blues in het Lege Bed, Liedje van Verlangen en alles van Tussen de Regels (van het album Tussen de Regels uit 2019). Er is een groot artiest heengegaan.

Jesse Sprikkelman, Zutphen

‘Dit is een heel bijzonder liedje’

Alles is anders van het album met de gelijknamige titel, omdat het zo’n herkenbare tekst is en zo raakt aan de ouder wordende mens die zichzelf langzaam ziet verdwijnen in de maatschappij. Heel bijzonder liedje van Henny Vrienten, het raakt me erg.

Claudia Otten, Amsterdam

‘Dank je Henny, voor al het moois’

Naast al het moois dat Henny Vrienten met Doe Maar maakte, heeft hij een serie weergaloze solo-albums gemaakt. In het liedje Alles is Anders beschrijft hij een oud persoon die geen aansluiting meer vindt met het heden, ik denk door dementie. Prachtig liedje met de woorden: “Alles verandert, sneller dan jij. Alles is Anders, het spijt me je tijd is voorbij...

Dank je Henny, voor al het moois.

Duurt Holman, Amsterdam

