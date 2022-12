Lezers over hun favoriete cartoon van Hein de Kort: ‘Het lijkt bedrieglijk achteloos gedroedeld, maar is messcherp en hilarisch’

Op onze oproep om uw favoriete strip van Hein de Kort op te sturen, kregen we een enorme hoeveelheid reacties. Waarvoor dank. Hieronder een bloemlezing.

Beeld Hein de Kort

‘Deze gaat al vele jaren van agenda naar agenda. Die sterretjes in de gang, haha!’

Debora van Elburg, Mavrovouni (Griekenland)

Beeld Hein de Kort

‘Ik zat als jochie aan tafel een kruiswoordraadsel te maken toen er in de keuken iets misging. Ik kreeg een scheldpartij over me heen van mijn moeder. De therapeut met wie ik later op zoek was naar de oorzaak van mijn burn-out vond dit héél ernstig, ik mocht daar niet vergoeilijkend over doen.’

Nico Egbers

Beeld Hein de Kort

‘Er zijn te veel favorieten om op te noemen, maar in onze familie was één cartoon een poos de profielfoto van onze Frankrijkvakantie-appgroep.’

Imke van Bodegraven

‘briljant getekend maar de kers op de taart is de humor in de taal ‘petites sperma de la lune’, weergaloos!’

Esther van Popta

Beeld Hein de Kort

‘Een echte Hein: lijkt bedrieglijk achteloos gedroedeld, maar is messcherp en hilarisch.’

Frank Mineur, Amsterdam

Beeld Hein de Kort

‘Als student stopte ik deze in mijn opschrijfboekje, hij zit er al bijna 20 jaar in. Ik blijf het een goede grap vinden: onlangs kon ik ’m zelf maken toen mijn jongste in de dierentuin vol interesse naar een merel wees, terwijl het de bedoeling was dat ze de stekelvarkens zou bekijken.’

Debby Kok-Koehorst

Beeld Hein de Kort

‘Hier in huis vindt deze dialoog elke maand wel een keer plaats. Alsof Hein door onze voorruit heeft gekeken.’

Goos en Belinda van Rem

Beeld Hein de Kort

‘Deze ligt al naar schatting zo’n 12 jaar in een la bij mij thuis. Geweldig!’

Gerdy Bijleveld

Beeld Hein de Kort

‘De dagelijkse tekening en vooral de actuele en herkenbare grap van Hein de Kort laat ons vaak keihard schaterlachen. Zoals deze, die al een paar jaar op de kast zit geplakt.’

Marjolein Kaandorp

Beeld Hein de Kort

‘Deze cartoon staat al enige tijd in onze badkamer. Wij zijn ‘op leeftijd’ en nog altijd kijken we hier met een glimlach naar.’

Cornelis van Berge

‘Nu ik zelf al zeven jaar over de 50 ben, stuur ik deze cartoon graag naar broers, vrienden en mannelijke collega’s die jarig zijn en ook al ‘wat ouder’ zijn. Prachtig plaatje: je hoort zowat de schorre rookstem het commentaar geven. Hulde!’

Truus Joosten

Beeld Hein de Kort

‘Ik vind ze vrijwel allemaal fantastisch en zeer humoristisch, maar om deze heb ik écht krom gelegen.’

Aat van der Leden

Beeld Hein de Kort

‘Ik gok dat deze cartoon in 2010 in het Parool heeft gestaan, maar zeker weet ik het niet. Hij hing bij ons in Amsterdam aan een spiegel, verhuisde mee naar Weesp, hing daar op de koelkast, en na drie lange jaren ging hij wéér mee, en nu hangt hij al zes jaar vrolijk te wezen in ons huis in Hilversum.’

Florine

Beeld Hein de Kort

‘Deze is zo extreem grappig, dat ik er na die al die jaren nog steeds om moet lachen.’

Pep Gallenkamp

Beeld Hein de Kort

‘Naast mijn inmiddels honderden bewaarde knipsel uit Het Parool - lees die krant - koester ik deze cartoon van Hein de Kort in het bijzonder. Ik kreeg de cartoon bij mijn afscheid als hoofdredacteur in 2011 aangeboden van mijn dierbare medewerkers, sindsdien neemt hij een ereplaats in mijn huis in.’

Lou Lichtenberg

Beeld Hein de Kort

‘Deze cartoon heeft jarenlang op de werkkamer van mijn vader gehangen, vanaf het moment dat hij een Windows-computer kreeg.’

Jeroen Brand

Beeld Hein de Kort

‘Jaren geleden uit de krant geknipt en altijd nog bewaard. Tijdloos, en kan nog altijd gebruikt worden bij het afscheid van personeel, bij voorkeur een bepaald slag leidinggevenden – ik weet dat dit ook gebeurd is, met wisselend succes overigens...’

Hans Noppert

Beeld Hein de Kort

‘De pandemie had soms ook z’n voordelen: samen is niet altijd beter dan alleen... En die blik van Piet is goud waard! (Ik zeg maar zo, ik zeg maar niks) Hein tekent slordig en grof, maar is (desondanks?) geniaal in het vangen van kleine details. Bedankt Hein!’

Tom Knoflook