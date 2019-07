Lex Runderkamp – ooit onderzoeksjournalist – over het weer...

NOS Journaal, NPO 1. Beeld nos

Bij het NOS Journaal zijn ze altijd extra gretig wanneer er extreem weer in den lande te melden valt, of dat nu sneeuwval of tropische hitte is, zoals de afgelopen dagen.

Woensdag was verslaggeefster Kysia Hekster naar Gilze-Rijen afgereisd omdat daar het 75 jaar oude hitterecord waarschijnlijk zou worden gebroken. En jawel: het werd in Gilze-Rijen 39,2, dus interviewde Kysia wat campinggasten aan het zwembad en de locoburgemeester van de Brabantse stad. Helaas werd een uur later dat record even verderop in Eindhoven (39,3) gebroken en daar had het journaal geen verslaggever. De loco van Gilze-Rijen had het nog zo gezegd: “Het kan zo weer gebroken worden maar dan geldt morgen: nieuw ronde, nieuwe kansen.”

Donderdag werd dat Eindhovense record inderdaad teruggepakt door Gilze-Rijen. Kysia Hekster was intussen door de hitte bevangen of weigerde nogmaals te gaan, dus stond Lex Runderkamp – ooit onderzoeksjournalist – op de vliegbasis Gilze-Rijen om verslag te doen van alweer een hitterecord: 40,7 graden! Hij had de meteoroloog van de vliegbasis geïnterviewd maar noemde hem – ongetwijfeld ook vanwege de warmte – abusievelijk ‘verkeers­leider’. Zijn achternaam was hij vergeten te vragen, zodat de meteoroloog met ‘Albert’ genoegen moest nemen, als was hij een verdachte.

Na tien minuten flinterdunne reportages over de warmte in het land kon weerman Peter Kuipers Munneke aan het eind van het journaal zijn enthousiasme bijna niet bedwingen bij het weerbericht: “Ik heb nog nooit 39 graden op een Nederlandse weerkaart kunnen zetten en nu doe ik het al voor de derde dag achter elkaar!”

Lips kreeg intussen rode konen van een fijne herhaling van de serie Floris op NPO 1 en hij riep weer net als vroeger: “Oldenstein!”

