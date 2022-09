Levert Hollywood een wanprestatie? Spektakel vind je nu op tv, niet in de bioscoop

The Lord of the Rings: The Rings of Power is voorlopig de duurste dramaserie uit de televisiegeschiedenis. Beeld Ben Rothstein / Prime Video

Een maand geleden luidde de woordvoerder van de op een na grootste internationale bioscooponderneming Cineworld Group de noodklok: door een oplopende schuldenlast lijkt een faillissement onafwendbaar. Met een reeks overnames in tien landen verwierf het aan de Britse beurs genoteerde bedrijf 790 bioscoopcomplexen op drie continenten, maar het lijkt zich aan die agressieve expansie te hebben vertild.

Een van de bestuurders gaf een andere verklaring voor de rode cijfers: Hollywood levert een wanprestatie, op een cruciaal moment voor het wereldwijde bioscoopwezen.

Na de rampzalige sluitingen en beperkende maatregelen tijdens de pandemie had de heropening van de bioscopen gepaard moeten gaan met de uitbreng van een lange reeks onweerstaanbare blockbusters. Een nieuwe James Bond, Spider-Man, Top Gun en Jurassic World volstonden niet om Cineworld overeind te houden. Het lag niet aan Cineworld, het lag aan een gebrekkig filmaanbod. Als de Amerikaanse filmstudio’s hun plicht niet hadden verzaakt zaten alle zalen in de 790 Cineworldcomplexen maandenlang vol met tevreden klanten en daar zou iedereen baat bij hebben. Aldus Cineworld.

Opgelapte successen uit het verleden

Kort na de publicatie van die eenzijdige verklaring in The Wall Street Journal noteerde het Amerikaanse filmvakblad The Hollywood Reporter het hoongelach dat de jammerende Holle Bolle Gijs in studiokringen ten deel viel. De wereldwijde bioscoopmarktleider AMC Entertainment kreeg in dezelfde periode geen liquiditeitsproblemen. Bovendien kon iedereen met een beetje verstand van filmproductie zien aankomen dat er door de pandemie een stuwmeer aan onafgewerkte films zou ontstaan, met name in het blockbustersegment. Al die oorverdovende explosies, sierlijk opstijgende superhelden en wonderlijke vergezichten komen niet vanzelf uit de computer, daar zijn tienduizenden specialisten bij betrokken.

Na een dorre blockbusterzomer wordt de eerstvolgende vrucht van het geploeter pas medio november in de bioscopen verwacht, wanneer Disneydochter Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever uitbrengt. Intussen worden pragmatische bioscoopondernemingen door de grote Amerikaanse distributeurs Universal en Paramount gevoed met opgelapte en opgerekte successen uit het verleden, zoals Spielbergs onverwoestbare klassiekers Jaws en E.T. the Extra-Terrestrial. In aanloop naar de langverwachte kerstkraker Avatar: The Way of Water zal James Camerons eerste Avatar op 22 september in een geremasterde versie terugkeren. Deze week is de vórige kerstkraker Spider-Man: No Way Home alweer terug in de zalen, met een nieuw affiche vol spoilers en een paar extra scènes om verstokte fans te strikken.

We zijn hier al eens geweest

Voor peperduur spektakel van recenter datum hoefde niemand in het afgelopen weekend de deur uit: Amazonkanaal Prime lanceerde The Lord of the Rings: The Rings of Power, dat voorlopig de duurste dramaserie uit de televisiegeschiedenis is. De eerste twee afleveringen van een reeks die naar verwachting vijf seizoenen zal beslaan, werden geregisseerd door de Spaanse filmmaker J.A. Bayona, die na El Orfanato, A Monster Calls en Jurassic World: Fallen Kingdom zonder meer aan de taak gewaagd is. Bayona pakt in meerdere spannende en actierijke scènes fantastisch uit, maar The Rings of Power oogt, klinkt en voelt in eerste instantie als een product van navolgers. Om Frodo te citeren: we zijn hier al eens geweest.

De eerste episodes getuigen bovenal van een grote bewondering voor de twee filmtrilogieën die Peter Jackson naar het werk van J.R.R. Tolkien maakte. Tolkiens appendixen en notities behoren tot het duurbetaalde bronmateriaal, maar in de vorm worden de keuzes van Jacksons team gevolgd. Voor Jacksons Midden-Aarde leek het grootste filmdoek soms nog te klein, maar dat was twintig jaar geleden. In de tussentijd raakte de wereld verslingerd aan een beeldscherm dat in de handpalm past en werd het beeld in de huiskamer en thuisbioscoop steeds groter en beter. De reuring in de foyer en de zaal is naar de socials op de smartphone verplaatst.

Zelfbenoemde hoeders van Tolkiens witte erfgoed

Dat laatste is misschien maar goed ook. Je moet er niet aan denken dat je bij een voorstelling in discussie moet gaan met de zelfbenoemde hoeders van Tolkiens witte erfgoed, wanneer er een dwergprinses met een kleurtje in Khazad-dûm opduikt. Ze heeft niet eens een baard! Dat is tegen de regels, Tolkien was daar zeer stellig over. Alles wordt kapotgemaakt!

Inderdaad. Hollywood levert een wanprestatie die Cineworld doet wankelen en de globalisten bij Disney en Amazon hersenspoelen onze kinderen met hun ‘woke agenda’ en baardloze dwergvrouwen met een kleurtje. Dat deugt niet, daar zit iets achter. De hele filmwereld is een complot. Het zijn allemaal linkse leugenaars. Maar waar gaan we dit weekend naartoe? De nieuwe Spider-Man is terug. Tommy Top Gun vliegt nog door Mach 10. En warempel: Jaws is eindelijk in 3D, maar verder nog helemaal de oude. Top!