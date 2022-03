Leuke kandidaten, Rik groeit in zijn rol: dit was een fijn seizoen van Wie is de Mol?

Lips is dezer dagen een zeer bewuste tv-kijker. Niet dat hij zijn ogen sluit voor het nieuws uit Oekraïne, maar hij kijkt het vooral geportioneerd. ’s Morgens de krant, halverwege dag slechts her en der een update en ’s avonds het NOS Journaal.

Alleen bij de talkshows blijft hij nog weleens hangen, hoewel dat zelden een fijn kijkgevoel tot gevolg heeft. Poetin die atoomwapens op scherp zet, Russische troepen die het in hun botte hersens halen een kerncentrale onder vuur te nemen: noem het wegkijkerij, maar Lips voelt geen enkele behoefte het allemáál op de voet te volgen.

Het woord Oekraïne kwam in de finale-aflevering van Wie is de mol? gelukkig niet één keer langs. Everon was ’m dus, de mol van dit seizoen. Lips had, zoals ieder jaar, geen flauw idee. Maar dat maakt allemaal niet uit: het programma bood vooral afleiding van de toestand in de wereld. Bekende Nederlanders die in Albanië allerlei spelletjes deden en er ondertussen achter moesten komen wie van hen de boel aan het saboteren was, het is andere koek.

Vilein

Het was een fijn WIDM-seizoen trouwens. Leuke kandidaten die duidelijk een klik hadden. Rik van de Westelaken groeit in zijn rol als presentator, hoewel Lips van mening blijft dat voorganger Art Rooijakkers met zijn vileine blik nét iets meer op zijn plek was. Maar ja, Rooijakkers koos voor commerciële flutgesprekjes op RTL.

Er is eigenlijk maar een ding waaraan Lips zich nogal stoort tijdens die traditioneel laatste aflevering: als de kijkers te zien krijgen waar er allemaal is gemold. Aan de lopende band dus, maar ook altijd buiten de uitzending. We moeten meedoen, maar ondertussen worden we onwetend gehouden. Maar goed, Lips klaagt niet: Wie is de mol? is niets-aan-de-hand-tv, ideaal in deze verontrustende tijden.

Reageren? hanlips@parool.nl.