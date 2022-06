Leuk mens, die kakkineuze kasteelvrouw Emmy uit het archief van Ik Vertrek

Kasteelvrouw Emmy. Beeld Omroep Max

Het aantal rip-offs en spin-offs van Ik Vertrek is nauwelijks bij te houden. We hebben er de Meilandjes en de Scheetjes aan te danken. RTL en SBS zonden kopieën Het Roer Om en Wij Emigreren uit, en geregeld blikt Ik Vertrek zelf terug onder het motto ‘hoe is het nu met?’

Ik Vertrek is dan ook een onverwoestbare kijkcijferhit: nog steeds kijken er meer dan twee en soms zelfs drie miljoen mensen naar stellen die hun vertrouwde leventje in Leidsche Rijn verruilen voor een onzeker bestaan op een of andere godverlaten heuvel in Andalusië, zonder dat ze een woord Spaans spreken.

Ook Omroep Max spitte het Ik Vertrekarchief uit, en stuitte op Emmy, een wat chaotische en tikje kakkineuze vrouw die twee jaar geleden een vervallen kasteel in Frankrijk kocht, en dat in haar eentje wilde ombouwen tot een chambre d’hôtes. Haar man Rutger zag het niet zitten, en bleef achter op zijn woonboot in Naarden.

In Kasteelvrouw Emmy, zoals de serie heet, zien we hoe het er nu voor staat. Nou, prima eigenlijk. Dat wil zeggen: het kasteel is nog steeds een bouwval, maar Emmy heeft het er prima naar haar zin, en haar relatie op afstand met Rutger houdt ook stand. Emmy klust wat, legt een moestuin aan, heeft gezeur over vergunningen. “Als u beseft hoeveel werk dit is, dan bent u moedig. Zo niet, dan bent u gek,” zegt de architect als hij naar het dak kijkt, dat voor een ton opgeknapt moet worden.

Emmy is het waarschijnlijk allebei: moedig en een beetje gek. Verder vond Lips haar, zonder misogyne ondertoon, wel een leuk mens. Maar of ie nou elke week gaat kijken hoe ze met de elektra en de kapotte wasmachine in de weer is, weet Lips nog niet. Dan toch maar liever de echte Ik Vertrek.

