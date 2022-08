Leuk aan dit stripboek over de geschiedenis van The Velvet Underground is de oneerbiedigheid

De Fransman Prosperi Buri is een niet heel begaafde striptekenaar. Wat zijn getekende geschiedenis van The Velvet Underground leuk maakt is vooral de oneerbiedigheid ervan.

Ooit gehoord van de Dirty Cousins’ GroiXplosion, nee hè? Het Franse duo komt niet voor op Spotify, maar bij Bandcamp vinden we een album waarop ze klassiekers uit vooral de jaren zestig en zeventig coveren. En ja hoor, daar zit Sister Ray van The Velvet Underground ook tussen. Het solowerk van de ene helft van het duo, Prosperi Buri, is ook hoorbaar beïnvloed door die legendarische Amerikaanse band.

Het verbaast allerminst, want Buri is ook de maker van het stripboek Een geschiedenis van The Velvet Underground. Een heel getalenteerde tekenaar is hij niet. Lou Reed en John Cale, de voornaamste leden van de groep, zijn met wat goede wil nog wel te herkennen, Andy Warhol absoluut niet. En de popartkunstenaar, tot wiens coterie Reed en Cale in de jaren zestig behoorden, speelde nogal een belangrijke rol in de geschiedenis van hun groep.

Middelbare school poppetjes

Soms doen Buri’s tekeningen denken aan de poppetjes zoals middelbare scholieren die tekenen in hun agenda’s (of doen ze dat inmiddels niet meer?) Maar zoals The Velvet Underground de wereld leerde dat technische vaardigheden maar slechts ten dele een voorwaarde zijn om opwindende muziek te kunnen maken, kun je ook als beperkte tekenaar best een leuk stripboek maken. Leuk aan Prosperi Buri’s geschiedenis van The Velvet Underground is vooral de oneerbiedigheid ervan. Hij is fan van de groep, maar gelukkig niet zo’n blinde bewonderaar.

In de persinformatie bij de Nederlandse vertaling van zijn boek wordt hij zo geciteerd: ‘Ik hou van The Velvet Underground, ik hou van Lou Reed, maar ik wil ook laten zien dat hij een vuile oplichter was.’ Verder zegt hij het als zijn recht en zelfs plicht te beschouwen grappen te maken over mensen die zichzelf te serieus te nemen. En dus krijgen ze er in zijn boek lekker van langs, Lou Reed en John Cale, maar zeker ook ‘chanteuse’ Nico (die in de sixties nog een verhouding had met Jan Cremer, maar dat terzijde).

Serieuze invloed

Serieus is Prosperi Buri wel over de invloed van de band, waarvan wordt gezegd dat niet veel mensen hun platen kochten, maar dat iedereen die dat deed zelf een band begon. Achter in het boek is bijna een hele pagina gevuld met namen van groepen en artiesten die zwaar werden beïnvloed door The Velvet Underground. Een greep: David Bowie, Patti Smith, The Fall, Television, U2, Nick Cave, LCD Soundsystem.

‘Wat een set-up!’ zegt de stripversie van drumster Moe Tucker, met hartjes op de plaats van haar ogen. En John Cale: ‘De beste rock, Moe... Op U2 na dan!’