Lettrix wordt geen moment gezellig of spannend, maar heeft wel een functie

Dit stukje gaat over Lettrix, het nieuwe taalspelletje dat dagelijks te zien is op SBS6, maar voordat we het daarover gaan hebben keren we even terug naar 2006. Toen stond de Tweede Kamer op zijn achterste poten omdat Lingo van de buis zou worden gehaald. De toenmalige netcoördinator Ton F. Van Dijk vond het na zeventien jaar wel welletjes met het spelletje, maar had buiten CDA-Kamerlid Joop Atsma gedacht, die woedend was. Atsma vond het ‘leeftijdsdiscriminatie,’ omdat met name de oudere kijkers getroffen werden, en begon stampij te maken. Ook PvdA-Kamerlid Martijn van Dam, die het later zou schoppen tot de directie van de NPO, vond het voornemen ‘schandelijk’.

Lingo werd zelfs chefsache: toenmalig premier Jan Peter Balkenende zei tijdens zijn wekelijkse persconferentie mee te leven met de getroffen kijkers. ‘Hoe graag zien wij niet Lucille Werner?,’ vroeg hij retorisch (de combinatie Balkenende – jonge vrouwen stond altijd garant voor ongemak).

De uitkomst is bekend: Lingo is nog steeds op de buis, en zou door prinses Laurentien van Stichting Lezen en Schrijven uitvoerig worden geprezen omdat het laaggeletterden helpt om taalvaardigheid te ontwikkelen.

En nu heeft Talpa dus een nieuw taalspelletje bedacht, Lettrix. Deelnemers moeten woorden noemen waarvan een of meerdere letters al gegeven zijn. Precies, net als bij Lingo.

Lettrix straalt in alles uit dat het zo goedkoop mogelijk gemaakt moest worden. Het decor bestaat uit niet veel meer dan een desk voor een greenscreen, en van het maximale prijzengeld dat deelnemers kunnen winnen zal John de Mol vermoedelijk ook niet wakker liggen. Presentatoren Patrick Martens en Dyantha Brooks doen hun best om er nog iets van sfeer in te krijgen, maar gezellig wordt de show geen moment, laat staan spannend.

Er is, kortom, weinig reden om overdreven enthousiast te worden van Lettrix. Maar het programma daarom terzijde schuiven als het zoveelste overbodige tv-kwisje is ook te makkelijk. Net zoals Max Geheugentrainer en Nederland in Beweging heeft ook Lettrix een maatschappelijke functie: de taalvaardigheid holt achteruit, er wordt steeds minder gelezen en voor mensen voor wie Nederlands niet de eerste taal is kan een show als dit, net als Lingo, heel nuttig zijn. Bovendien: hoe graag zien wij niet Dyantha Brooks?

