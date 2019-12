Letteren Live genomineerd voor Jan van Luxemburg Prijs

Beeld Letteren Live

“Deze nominatie bevestigt dat Letteren Live nu al een plekje heeft in het literatuurlandschap,” aldus Parool-hoofdredacteur en mede-presentator Ronald Ockhuysen. “Dat stemt vreugdevol. Want we willen met dit boekenprogramma maar een ding: onze liefde voor boeken belijden.”

Letteren Live beleefde op 24 oktober zijn eerste editie in Spui25, waarbij Ockhuysen en co-host Roos van Rijswijk Libris Literatuurprijs-winnaar Rob van Essen, stadsdichter Gerschwin Bonevacia, Virginia Woolf-vertaler Barbara de Lange en cabaretier Stacy Esajas te gast hadden. Met het boekenprogramma willen de initiatiefnemers komend jaar mede het gat opvullen dat in het literaire landschap ontstaat door het schrappen van VPRO Boeken en literatuur in brede vorm aandacht schenken. Ook spoken word, poëzie en andere vormen van taalkunst zijn te zien in Letteren Live, waarvan de opnamen terug te kijken zijn via onder meer het parool/letteren live.

Hanneke Marttin van het Letterenfonds: “Wat een eer deze nominatie, en dat toewijl we nog maar net zijn begonnen. Maar dit is inderdaad precies wat we willen: het plezier in literatuur verspreiden – en laten verspreiden door iedereen die er plezier in heeft. Dus deel de talkshow naar hartelust.

In de tweede aflevering komt de Amsterdamse schrijver Kees van Beijnum aan het woord over zijn roman 23 seconden, duidt Europese Vertaalprijs-winnaar Aai Prins het werk van Andrej Platonov en waren er optredens van schrijver Bregje Hofstede en dichter Iduna Paalman.

De derde aflevering met interviews met Marente de Moor, die de Jan Wolkersprijs won met haar roman Foon, en spoken word-artiest Babs Gons is 12 december opgenomen en komt binnenkort online. Schrijver Jasper Albinus droeg daarin een column voor en artiest Rita Zipora sprak en zong over haar schrijverschap.

De vier andere genomineerde initiatieven voor de Jan van Luxemburgprijs zijn Poëzieboekhandel INDEX Poetry, het voorleesprogramma ‘Voorlezen met grootouders’, ‘De literaire speelgoedwinkel’ waarmee Mark van der Linden langs scholen reist en het Literair activiteitenprogramma Culturele apotheek.

Het Jan van Luxemburg Programma wil de aandacht vestigen op mensen en organisaties die net als Jan van Luxemburg (literatuurhistoricus, 1936-2012) de liefde voor lezen weten te verspreiden. Daarom wordt jaarlijks de Jan van Luxemburg Prijs uitgereikt. Je kan al stemmen. De winnaar wordt op 22 december bekend gemaakt.