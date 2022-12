Lesia Topolnyk wint Prix de Rome Architectuur

No Innocent Landscape van Lesia Topolnyk. Beeld Aad Hoogendoorn

“Lesia Topolnyk stelt dat architectuur in huidige conflicten niet langer controle kan uitoefenen door te vertrouwen op haar conventionele instrumenten en denkwijze,” aldus de internationale vakjury. “Met het project No Innocent Landscape wil zij de chaos omarmen: niet als een vervorming, maar als het enige middel waarmee zij inzicht kan krijgen.”

De jury prijst Topolnyks durf om zich los te maken van de traditionele instrumenten van de architectuur, zeker in het kader van een instituut als de Prix de Rome. “De gecreëerde tentoonstellingsruimte, met al zijn geuren, kleuren en geluiden, heeft de jury positief verrast en geïntrigeerd. Zij merkt op dat dit de enige tentoonstellingsruimte is die niet alleen een plaats vertegenwoordigt die genezing behoeft, maar ook zelf een plaats van genezing is geworden.”

Healing Sites

De genomineerden van de Prix de Rome Architectuur 2022 reageerden met hun inzending op het thema ‘Healing Sites’: uiteenlopende locaties die te maken hebben met een maatschappelijk trauma. Topolnyk koos voor het mijnbouwdorp Hrabove in haar geboorteland Oekraïne, dat in 2014 wereldnieuws werd toen passagiersvlucht MH17 daar werd neergeschoten en alle 298 inzittenden om het leven kwamen.

In haar ontwerp No Innocent Landscape laat Topolnyk zien hoe het landschap, dat het decor vormt voor een dergelijke gebeurtenis, op zichzelf niet onschuldig is, maar een gecompliceerd samenspel van wereldwijde en lokale geschiedenissen. In dit geval is Hrabove niet alleen de plek van de aanslag op MH17, maar ook die van illegale mijnbouwactiviteiten met een negatief effect op het natuur en milieu in de regio. Met vertel- en bouwtechnieken deconstrueert Topolnyk in haar donkere, beklemmende ontwerp deze relatie. Zij stelt dat traumaverwerking en wederopbouw op een dergelijke plek pas kan plaatsvinden na zo’n deconstructie, en dat architectuur hierbij kan bemiddelen.

Topolnyk studeerde in 2018 af aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Met haar afstudeerproject Un-United Nations Headquarters won ze zowel de Nederlandse als internationale editie van Archiprix.

De inzending van Toplnyk is, samen met die van de overige genomineerden Arna Mačkić, Dividual (Andrea Bit en Maciej Wieczorkowski) en Studio KIWI (Kim Kool en Willemijn van Manen), nog tot 9 april 2023 te bij Het Nieuwe Instituut in Rotterdam.