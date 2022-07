Lekkere festivalvoorstelling met grotesk spel, publieksparticipatie en spitse teksten

‘There is no Planet B’, hoor je weleens, om de urgentie van klimaatmaatregelen te onderstrepen. Klopt niet: er is wel degelijk een planeet B. Dat wil YoungGangsters ons in elk geval doen geloven in de voorstelling The Promised Land.

Als publiek zijn we bijeengekomen om naar die andere planeet ingescheept te worden. Na de aanstaande ruimtereis wacht ons volgens de twee stewardessen een gespreid bedje, want de kwartiermakers Wim en Giovanni (Marius Mensink en Rutger Remkes) zijn al op weg gegaan om het basisstation in te richten. En of we even onze familienaam op een vlaggetje willen schrijven, dan kunnen we ons stukje van het nieuwe land claimen.

Het is het begin van een hilarische voorstelling in de beste traditie van YoungGangsters, met veel rook, vuur, spuitend bloed en fysieke confrontaties, maar wel met een serieuze teneur – want wat maken we er in contact met andere beschavingen toch snel een potje van.

Kolonisatiestress

Regisseur Annechien de Vocht liet zich voor The Promised Land inspireren door een reis door de VS waarin ze meer wilde leren over de verschillende manieren waarop native Americans en westerlingen aankijken tegen de fenomenen ‘land’ en ‘bezit’. Die tegenstelling wordt mooi geteletransporteerd naar dat beloofde land in outer space. In een heerlijke eigen idioom (tekst van Jibbe Willems) laat het vredelievende tentakelvolkje op Planeet B. weten dat het de voedzame nectar uit de bodem best met ons willen delen. Wim en Giovanni zijn er inmiddels al behoorlijk aan verslaafd geraakt. Het basisstation is dan ook niet meer dan een gammele bende in een zanderige vlakte.

De twee expeditieleiders (Daphne Masé en Victor Bottenbley) schieten direct in de kolonisatiestress en slaan precies de verkeerde toon aan om nog iets van de expeditie te redden. Ze jagen zelfs een volk dat nooit vecht tegen zich in het harnas door westerse arrogantie. We leren het dus nooit – geen nieuw inzicht, maar wat een lekkere festivalvoorstelling met snelle kostuumwisselingen, lekker grotesk spel, publieksparticipatie en spitse teksten.