Legendarisch house- en electroduo Daft Punk uit elkaar

In het acht minuten filmpje zijn de als altijd in robototufits gestoken leden van het duo te zien in een woestijn. Na een ontploffing volgt de tekst ‘Daft Punk 1993 - 2021'. Het Franse duo had in 2013 een wereldwijde megahit met het nummer Get Lucky, waarin ook Pharrell Williams en discolegende Nile Rodgers waren te horen, maar was al veel langer bezig. Hun debuutalbum Homework was in 1997 een ware sensatie in de dancewereld. Daft Punk voegde aan housemuziek een typisch Franse flair en lichtheid toe.

Parijs

Guy-Manuel de Honem-Christo en Thomas Bangalter leerden elkaar in 1987 kennen op een lyceum in Parijs. In de groep Darlin’ maakten ze gitaarmuziek. Een negatieve recensie in het Engelse tijdschrift Melody Maker, waarin de muziek van Darlin’ ‘daft punky trash’ (rare punky rotzooi) werd genoemd, inspireerde hen tot de naam van hun volgende muzikale project. De gitaren werden daarvoor ingeruild voor een volledig elektronische instrumentarium.

Debuutalbum Homework bevatte meteen al twee dikke dance-hits: Around the world en Da Funk. Daft Punk voorzag dance van een flinke injectie disco en funk. Dit keer waren de recensie unaniem lovend en in clubs over de hele wereld werd gedanst op de muziek van Daft Punk. De liefde voor disco kreeg Thomas Bangalter van huis uit mee: zijn vader was in de jaren zeventig de producer van internationaal succesvolle disco-acts als The Gibson Brothers en Sheila E and the Black Devotion.

Robots

Vanaf 1999 kleedden Thomas Bangalter en Guy-Manuel de Homem-Christo zich in video’s en bij concerten als robots. Ze moesten niets hebben van het sterrendom en deden zelden interviews. Maar de robotlooks pasten ook in het belang dat Daft Punk hechtte aan de visuele presentatie van de muziek. Videoclips en concertdecors zagen er altijd perfect uit. In de door Michel Gondry geregiseerde clip bij Around the World draaiden dansers als in een prent van Esschers schijnbaar eindeloze rondjes in een door trappen gedomineerd decor.

Een artistieke en commerciële triomf was het in 2013 verschenen album Random Access Memories, dat de hit Get Lucky bevatte. behalve door Pharrell Williams en Nile Rodgers van Chic werd er aan meegewerkt door de Italiaans-Duitse producer Georgio Moroder die vanwege zijn productie van Donna Summers hit I Feel love uit 1977 geldt als een van de grondleggers van de dance. Opvallend aan Random Acces Memories was dat er aan de muziek op het album nauwelijks synthesizers of drumcomputers te pas kwamen.

Een reden voor het opheffen van Daft Punk is nog niet bekend gemaakt.

