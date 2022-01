Lees onze special over de strijd om de Amsterdamse binnenstad

Het Parool publiceert deze zondag een special voor abonnees over hoe de gemeente Amsterdam het toeristische aanbod in het centrum probeert te verkleinen.

Op 25 oktober 2016 betrad toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan het podium van de Stadsschouwburg en sprak zware woorden: ‘het is een paar minuten voor twaalf’ en ‘er is echt iets aan de hand’. Hij doelde op de toenemende drukte in het centrum, waarover binnenstadbewoners al een tijdje klaagden, maar te horen kregen dat ze dan maar in de provincie moesten gaan wonen. Van der Laan kondigde deze dinsdagmiddag fundamentele maatregelen aan, een kentering in de houding van Amsterdam jegens toerisme. Hij zei er wel bij dat hij geen oplossing had voor de drukte in de stad.

Sindsdien zijn inderdaad veel maatregelen ingevoerd; van een stop op nieuwe toeristenwinkels tot strengere regels voor rondleidingen. En er komt meer aan, zoals opkoop van panden in de binnenstad en sluiting van ramen op de Wallen. Met als achterliggende gedachte dat de binnenstad weer moet toebehoren aan Amsterdammers en niet aan Britse vrijgezellenfeesten. Het is al met al een trits aan maatregelen, maar de oplossing is nog altijd niet gevonden. Corona heeft het zicht op het massatoerisme voor een groot deel onttrokken, maar in de zomer, toen we weer mochten reizen, stroomde de binnenstad gewoon weer vol, vooral met blow- en zuiptoeristen. De strijd om de binnenstad is nog niet gestreden.

Het Parool volgt deze discussie op de voet en publiceerde al stukken over de drukke binnenstad voordat Van der Laan zijn speech gaf. Het is een onderwerp van groot belang, niet alleen vanwege de internationale bekendheid en de historie van onze binnenstad en de Wallen. De strijd om de binnenstad gaat vooral over de toekomst van de stad en de rol die bewoners en ondernemers spelen in een snel groeiende en almaar internationaliserende metropool.

Michiel Couzy, adjunct-hoofdredacteur Het Parool