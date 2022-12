Leeftijd voor film Pietje Bell na klachten aangepast naar 9 jaar

Quinten Schram als Pietje Bell. Beeld ANP

De Nicam, de organisatie die de leeftijdskeuring van films en series in Nederland monitort, laat woensdag weten dat de film nu is ingeschaald in de klasse 9 jaar en ouder.

‘Zojuist heeft Nicam ons laten weten dat de streamingdienst de Kijkwijzer voor onze familiefilm Pietje Bell, die staat geprogrammeerd voor zaterdag 31 december om 11.10 uur op NPO Zapp, heeft aangepast van 12 jaar naar 9 jaar,’ reageert KRO-NRC. ‘We zijn blij met deze aanpassing en we wensen kinderen en ouders komende zaterdagochtend veel kijkplezier.’

De film Pietje Bell, die rond de kerstdagen van 2002 bijna een miljoen bezoekers naar de bioscopen trok, stond ter discussie sinds de leeftijdskeuring van de film na twintig jaar was veranderd van alle leeftijden in 12 jaar en ouder. Dit gebeurde nadat Kijkwijzer, die de leeftijdskeuring monitort, meerdere klachten had ontvangen dat kinderen angstig werden van bepaalde scènes in de film. Pietje Bell, over een Rotterdams straatschoffie dat avonturen beleeft, had toen dezelfde keuring als recente actiefilms als No time to die of Spider-Man.

Nadat het nieuws over de nieuwe leeftijdsclassificatie in de media was gekomen, ontving Nicam een groot aantal nieuwe klachten van mensen die vonden dat de classificatie 12 jaar en ouder een veel te hoge keuring was voor een familiefilm.

Het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (Nicam) is de organisatie achter Kijkwijzer. Het is een organisatie van de Nederlandse audiovisuele branches met medewerking van de overheid.