Lee Towers is, zonder gouden microfoon en wit showjasje, broos en weerloos

De 77-jarige Lee Towers stond meer dan vijftig keer in een uitverkocht Ahoy. Nederlands eerste en enige echte crooner, de Hollandse Frank Sinatra. De zingende kraanmachinist, bekend van hits als You’ll never walk alone en I can see clearly now.

Woensdagavond was hij de hoofdpersoon in het programma De Platenzaak van de jonge televisiemakers Daan Boom, Stijn van Vliet en Tobias Camman, die hun bewondering voor Towers in ruime mate over het scherm lieten klotsen. De geweldenaar uit Rotterdam keek geamuseerd toe en bestelde een kopje rooibosthee en een krentenbol.

Hoewel de ‘spontane’ dialoogjes in De Platenzaak overduidelijk gescript zijn, werd Lips er toch buitengewoon vrolijk van. In hun eigen studio doet het trio verwoede pogingen voor gevestigde artiesten een nieuwe hit te produceren, inclusief cutting edge videoclip. Zo hopen ze hen te introduceren bij een jong publiek.

Of dat in het geval van Towers gelukt is waagt Lips te betwijfelen, maar op zijn eigen netvlies maakte de zanger in elk geval een onvergetelijke comeback. Daar zat hij in de studio. Boom zong zijn liedje: you got the power and your voice is the gun. Op de achtergrond klonk het koperwerk van de bigband.

“Het is gúnnnn,” zei Towers, en hij trok er een gezicht bij alsof hij zojuist hoogstpersoonlijk de trekker had overgehaald. “Dan gaat het leven, weet je wel. Dan krijgt het kloten. In je hoofd moet ie natrillen. Zeg eens gúnnnn. Want straks kom ik erbij en mijn stem klinkt als een dijk. Dan vreet ik je op.”

Lee Towers was geopereerd aan zijn rug en liep nogal moeilijk, een handje op de schouder van Boom. Broos en weerloos. Zo zag hij eruit als de man die hij geweest zou zijn zonder zijn gouden microfoon en wit showjasje, dacht Lips. Als Leen Huijzer, geboren achter de Van Brienenoordbrug.

