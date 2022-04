Lebbis combineert grappen met ernst en vraagt zich af: hoe komen we van dat giftige geld af?

De Ziel is het laatste hoofdstuk uit de trilogie De Bovengrens, waarin Lebbis cabaret en lezing combineert. Dit keer deelt hij zoveel informatie dat de lach er soms bij inschiet.

De eerste voorstelling in de reeks ging over ons surplus aan welvaart, waardoor de mens uit het oog verliest wat er echt toe doet en bovendien zijn planeet vernielt. De tweede draaide om een voorlopig alternatief: ervaringen verzamelen in plaats van spullen.

En nu is er dus De Ziel, waarin Lebbis (artiestennaam van Hans Sibbel) naar de toekomst kijkt. Hoe kunnen we ons ontworstelen uit de grip van het geld? De cabaretier vergaloppeert zich een beetje aan die vraag. De eerste twee programma’s waren coherente verhalen doorspekt met humor. Dit keer schiet hij allerlei kanten op en deelt daarbij zoveel informatie dat je aandacht soms verslapt.

Jeff Bezos

Lebbis komt regelmatig met prikkelende stellingen die je niet van hem verwacht. Ook nu. Zo vond hij het ruimteavontuur van Jeff Bezos een prima plan. Sterker: iederéén zou zo’n reis moeten maken. Wie de aarde van een afstandje bekijkt, wordt overvallen door warme moedergevoelens en zal er alles aan doen om dat bolletje te beschermen. Een lollig idee dat bij nadere bestudering direct uit elkaar valt.

Daar heeft De Ziel er iets te veel van. Toch raakt Lebbis wel op dreef als hij vurig uitlegt waarom een democratie zo log is: mensen houden niet van verandering. Omdat politici gekozen willen worden, kunnen ze zich dus geen revolutionaire ideeën veroorloven.

Realistische oplossingen biedt de cabaretier niet, wel een hand in eigen boezem. ‘Wat zou ik doen voor 9 miljoen?’, vraagt hij zichzelf. Een van de antwoorden: reclame maken voor een supermarkt. Die plek waar varkensvlees veel te goedkoop wordt verkocht.

Zodra er geld in het spel is, stoppen we met denken, stelt Lebbis. Dat geldt dus óók voor hem.