Laura Vogelsang nieuwe directeur Melkweg

Laura Vogelsang. Beeld Susanne Stange

“De Melkweg is een uniek en veelzijdig podium, met een divers programma en bijzonder veel oog voor talent,” aldus Vogelsang. “Ik vind het een eer om samen met het team aan de slag te gaan met alle uitdagingen die deze tijd met zich meebrengt en de volgende fase te leiden.”

Vogelsang is geen onbekende naam in de evenementenwereld. Zo was ze medebedenker en organisator van onder andere de evenementen Bungalup in Centerparcs en Japies Hof Festival op de Jaap Eden IJsbaan. Ook werkte ze in eerdere functies voor Viacom International als hoofd van MTV Nederland en als marketingmanager voor Mojo Concerts.

De raad van toezicht van de Melkweg is positief over de aanstelling van Vogelsang. “Met Laura Vogelsang hebben wij de gedroomde kandidaat gevonden: een persoonlijkheid die sterk is in het maken van verbinding, binnen onze organisatie, maar ook met ons publiek en onze stakeholders,” aldus voorzitter Gyuri Vergouw.