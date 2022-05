Langzaam verdween dat nare grijnsje van Rutger Castricum

Inclusief Rutger, NPO 2. Beeld POW

Rutger Castricum die op zoek is naar een manier om met elkaar om te gaan, zonder elkaar te kwetsen. Dat was een zin die Lips even tot zich moest laten doordringen. De man die groot werd met sarren en narren zou ineens behoefte hebben aan een beetje meer duidelijkheid over zijn positie in een inclusieve samenleving. Is dit een grap? Een voorzetje om vervolgens alles en iedereen die anders is dan Castricum zelf belachelijk te maken?

Het bleek allemaal nogal mee te vallen. Inclusief Rutger is een aardig programma, maar vooral een min of meer oprechte zoektocht naar die rol van, zoals Castricum het zelf omschrijft, een welgestelde, witte, heteroseksuele man in een razendsnel veranderende maatschappij.

Om te beginnen was daar de poging om zich kwetsbaar op te stellen: Castricum liet zich op een podium in de Leidse Schouwburg ondervragen door de zwarte acteur André Dongelmans, bekend uit onder meer De Luizenmoeder. Het was een beetje een stroef gesprek waarin Castricum op wel heel veel vragen ‘weet niet’ antwoordde.

Wel mooi: op de vraag of hij zich white privileged voelde, kwam bij herhaling het antwoord ‘zal wel’. En later: “Dat word je natuurlijk ook een beetje aangepraat.” Het beloofde het ergste, maar zie: het programma kwam toch nog goed. Castricum stelde zich wel degelijk open, zij het af en toe met een beetje moeite.

Een gesprek met drie jonge vrouwen over geaardheid mondde zelfs uit in een best leerzame exercitie over alles wat er dezer dagen te koop is op het gebied van relaties en al dan niet seksuele identiteiten. Langzaam verdween die spottende blik van Castricum, dat nare grijnsje van ‘ik weet alles beter’. Lips durft het bijna niet te zeggen, maar achter de contouren van de hofnar leek bijna een deugneus schuil te gaan.

