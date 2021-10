Langverwachte albums van Ed Sheeran, Abba, Adele én Diana Ross in aantocht

Ed Sheeran. Beeld REUTERS

Natuurlijk kijken platenmaatschappijen naar elkaar wanneer ze nieuw werk uitbrengen van hun belangrijkste artiesten. Op dezelfde dag verschijnen als een voorname concurrent is een te groot risico als het gaat om aandacht voor een nieuw album. De coronacrisis had tot gevolg dat veel artiesten hun nieuwe muziek opspaarden voor het moment dat er weer meer mogelijk was. Nu dus.

Toeval is het dan ook niet dat grote releases elkaar in de korte tijd opvolgen. Na Coldplay (vorige week) en Elton John (deze week) verschijnen de komende vier weken nieuwe albums van achtereenvolgens Ed Sheeran (29 oktober), Abba (5 november) en Adele (19 november). Bij voorbaat moet grande dame Diana Ross in publiciteit inschikken, haar comebackalbum komt op dezelfde dag uit als Abba’s Voyage. En oh ja, dan is er ook nog Alicia Keys, ook niet de eerste de beste, die dan haar album Keys uitbrengt.

Comeback Diana Ross

Ed Sheeran is komende week de eerste. Zijn Equals, net als zijn drie eerdere albums +, x en ÷ gebracht als rekenkundig symbool (=), bracht al twee hits voort; Shivers en Bad Habits. De Brit (30) belooft een persoonlijk album met veertien liedjes. Hij vertelde in de aanloop naar de lancering over zijn inspiratie; de laatste jaren maakte hij veel mee. Van een huwelijk en de geboorte van zijn dochter Lyra tot het overlijden van zijn booker Steve Strange en promotor Michael Gudinski.

Van Diana Ross (77) zullen weinig mensen een nieuw album hebben verwacht. De voormalige frontvrouw van The Supremes kwam in 1999 voor het laatst met iets nieuws. Haar 25ste studioalbum heet Thank you, het titelnummer kwam als eerste single uit. Ross werkt samen met verschillende componisten en producers, waardoor het geluid van haar album gevarieerd moet zijn. Dat ze daarmee ook uit de bocht kan vliegen, bewees Ross al met de tweede single, het geforceerd eigentijdse If the world just danced.

Scheiding

De meesten zullen op 5 november echter benieuwd zijn naar wat Abba aflevert. Voyage heet de nieuwe plaat, die dezelfde titel draagt als de komende concertreeks met avatars in Londen. Gisteren verscheen de derde single van het Zweedse kwartet. Jarenlang werd gespeculeerd over nieuw werk van de Zweden.

Datzelfde geldt voor Adele’s vierde album. 30 belooft nu al haar persoonlijkste en kwetsbaarste liedjesverzameling te worden. Haar hartenpijn klinkt al duidelijk door in de single die ze vorige week uitbracht, Easy on me. Daarin vraagt ze haar zoontje en ex-man Simon Konecki om begrip voor de scheiding in 2019. De ellende die ze rond die gebeurtenis ervoer, is de belangrijkste inspiratiebron voor haar nieuwe liedjes.