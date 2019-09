Lange Frans: ‘Toen ik 16 was ambieerde ik het leven van Extince’

Lange Frans

1. Notorious BIG - Life After Dead

“Dit is een dubbel-cd, wat goed uitkomt als je de tijd moet doden. Het is ook een van de beste hiphopalbums ooit gemaakt. De tracks komen in de buurt van een film, je kan het voor je zien. Dat is voor een hiphopluisteraar als ik echt het summum.”

2. Tupac - Best of

“Mag dat ook, een best-of-cd? Tupacs werk voorafgaand aan en tijdens Death Row Records is zo verschillend. Net twee personen. Een van de beste hiphopnummers ooit vind ik Dear Mama. Het is kwetsbaar en eerlijk maar ook stoer, echt een pre-Death Rownummer. Daarna kregen we boze Tupac. Uit die woede is ook een hoop goede muziek voortgekomen. Daarom moet ik echt voor een ‘best of’ gaan.”

3. Extince - Binnenlandse funk

“Zonder deze plaat had ik niet geweten dat rappen een beroep kan zijn. Extince inspireerde me met z’n hele imago van coole rapper, ik doe waar ik zin in heb en m’n vijf vriendinnen vinden me allemaal geweldig. Door hem was dat toen ik 16 was het leven wat ik ambieerde en daar is trouwens niet veel aan veranderd.”

4. OutKast - ATliens

“Outkast heeft altijd laten zien dat je een eigen stijl kunt creëren. Je hoeft niet te klinken als iets wat populair is, als je maar iets maakt uit passie. Ze waren niet gangster, maar ook zeker niet soft. Voor hiphop toentertijd was het heel muzikaal, er zitten live-instrumenten bij, solo’s en ook veel dj-werk.”