Lange Frans en Baas B terug op het podium in Q-Factory

Rappers Lange Frans (links) en Baas B, 2008.

De twee buurjongens uit (Mee naar) Diemen-Zuid, bekend van onder andere hun hits Moppie en Het Land Van, zijn terug. Tien jaar geleden zette het rapduo een punt achter hun gezamenlijke carrière. De vriendschap was over en al die jaren was er geen contact. Tot nu.

Lange Frans en Baas B, als duo goed voor vele Top 40-hits en onder andere 3FM- en TMF-Awards, hebben elkaar weer gevonden. “Waar we eerst een sterk team waren, dreef onbegrip ons uit elkaar,” aldus de twee rappers in een persbericht. “Elkaar weer kunnen vinden, is het mooiste wat er is.”

Op zondag 13 oktober staat het rapduo voor het eerst weer op het podium, met liveband, in de Q-Factory.