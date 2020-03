Lang voor deze ellende schoot Tonny Steenis uit Tilburg al te hulp

2Doc: Leve de vrouw van de SRV. Beeld NPO 2

Boodschappen doen voor een zieke of zwakke buur is sinds de coronacrisis misschien een ­vanzelfsprekendheid geworden, maar lang voor deze ellende, toen het nog ieder voor zich was in de supermarkt, schoot Tonny Steenis uit Tilburg al te hulp.

De documentaire Leve de vrouw van de SRV laat zien hoe Tonny met haar rijdende winkel vaste klanten in de armere wijken van Tilburg van boodschappen voorziet. Haar klanten zijn grotendeels oud, en hebben het allemaal niet breed. Tonny is een luisterend oor, zorgt voor een man die zichzelf heeft buitengesloten door een ruitje in zijn voordeur in te tikken.

Tonny kent haar klanten en hun sores. Onder de kassala liggen de bonnetjes van klanten die op de pof kopen. Wie zijn rekening niet kan betalen, hoort Tonny’s standaard antwoord: “Geen probleem schatteke.”

Makkelijk was haar eigen leven nooit, vertelt ze terwijl ze aan de lopende band shaggies draait. Afgestaan, geadopteerd, mishandeld, weggelopen. Met haar gezin Tilburg uitgezet omdat ze zich als tokkies gedroegen en dakloos geworden. Hoe ze uiteindelijk haar rijdende winkel voor elkaar kreeg werd Lips niet duidelijk – het plat Tilburgs is hij helaas niet meester – maar dat het haar gelukt is, zegt iets over haar vechtersmentaliteit.

En die blijft ze nodig hebben. Ze heeft zich diep in de schulden gestoken om de wagen te kunnen kopen, en met de karige opbrengsten ziet het er niet naar uit dat ze die ooit kan afbetalen. “Zolang ik blijf rondrijden, denk ik niet aan mijn eigen sores. Ik rij voor de mensen. Ik ben een luisterend oor, dat heb ik vroeger nooit gehad. Dat nooit iemand je laat uitpraten, dat je nooit gehoord wordt, dat is vreselijk.”

