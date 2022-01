Lale Güls Ik ga leven bestverkochte oorspronkelijk Nederlandstalige boek 2021, postuum record voor Lucinda Riley

Debutant en Paroolcolumnist Lale Gül heeft met Ik ga leven het bestverkochte oorspronkelijk Nederlandstalige boek van 2021 geschreven. Met De zevende zus staat de vorig jaar overleden bestsellerauteur Lucinda Riley opnieuw op 1 in de CPNB Top 100 bestverkochte boeken 2021.

Dat maakte CPNB-directeur Eveline Aendekerk donderdagmiddag bekend. De zevende zus van Lucinda Riley (Xander Uitgevers), is met 300.000 exemplaren het bestverkochte boek van 2021. Het is voor het vierde jaar op rij dat Riley, die op 11 juni 2021 overleed, met een boek op de eerste plek staat. Ze is ook de meestvoorkomende auteur in de lijst, met in 2021 een nieuw record van vijftien titels.

Er staan zes oorspronkelijk Nederlandstalige boeken in de top 10. Oorspronkelijk Nederlandstalige boeken bezetten met 46 titels, zeven minder dan vorig jaar, echter minder dan de helft van de Top 100. Ik ga leven van Lale Gül (Prometheus), dat in november de NS Publieksprijs won, bereikte met 207.000 verkochte boeken de derde plek.

Derksen van Michel van Egmond en Antoinnette Scheulderman (Inside) is met de vierde plek het bestverkochte oorspronkelijk Nederlandstalige non-fictieboek. De brief voor de koning van Tonke Dragt (Leopold) is met de zesde plek het hoogst genoteerde oorspronkelijk Nederlandstalige kinderboek. Dit boek kwam voor het eerst uit in 1962 en werd in 2021 voor de ‘Geef een boek cadeau’-campagne heruitgegeven.

De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy, vertaald door Arthur Japin (KokBoekencentrum), staat op de tweede plek met 234.000 verkochte exemplaren – daarmee het bestverkochte kinderboek van het jaar. Vorig jaar stond dit boek op de vierde plek. Valse getuige van Karin Slaughter (HarperCollins) is op tien het bestverkochte spannende boek. Het populairste genre in de Top 100 was in 2021 de vertaalde literaire roman (26 boeken in de lijst), gevolgd door oorspronkelijk Nederlandstalige non-fictie (24 boeken).

Meest geleend

Aendekerk maakte ook de top 100 van meest uitgeleende boeken bekend. Voor het tweede jaar op 1 staat De meeste mensen deugen van Rutger Bregman (De Correspondent), met 35.000 uitleningen in 2021. De volledige top 3 wordt in beslag genomen door oorspronkelijk Nederlandstalige boeken voor volwassenen. ’t Hooge Nest van Roxane van Iperen (Lebowski) staat op de tweede plek en De avond is ongemak van Marieke Lucas Rijneveld (Atlas Contact) staat op de derde plek.

De meestvoorkomende auteur van boeken voor volwassenen is ook hier Lucinda Riley, met veertien boeken in de lijst. Het leven van een loser van Jeff Kinney is het meest uitgeleende kinderboek van 2021 en staat op de zesde plek.