Lale Gül genomineerd voor NS Publieksprijs

Lale Gül debuteerde met het boek Ik ga leven. Beeld Marc Driessen

De genomineerden voor de NS Publieksprijs 2021 zijn Saskia Noort met Bonuskind, Michel van Egmond en Antoinnette Scheulderman met Derksen, Lale Gül met Ik ga leven, Jan Dijkgraaf met Martien, Hendrik Groen met Opgewekt naar de eindstreep en Maike Meijer met Wen er maar aan. Dat is woensdagavond in de talkshow Khalid & Sophie bekendgemaakt.

De zes genomineerde oorspronkelijk Nederlandstalige boeken behoren tot de meestverkochte titels van het afgelopen jaar (1 juli 2020 tot 1 juli 2021). Tot en met 17 november kan worden gestemd op de genomineerden, maar ook op een ander boek naar keuze, voor de grootste publieksprijs voor boeken in Nederland. De winnaar wordt diezelfde avond bekendgemaakt, in de talkshow M van Margriet van der Linden.

Op de lijst van genomineerden staan drie debutanten, onder wie Gül, en drie oudgedienden: Michel van Egmond won de prijs in 2017 met De wereld volgens Gijp, in 2014 met Kieft en in 2013 met Gijp. Hendrik Groen won de prijs al twee keer, voor Zolang er leven is in 2018 en voor Pogingen iets van het leven te maken in 2016. Saskia Noort werd zes keer eerder genomineerd voor haar titels Stromboli (2018), Huidpijn (2017), Debet (2014), De verbouwing (2009), Nieuwe buren (2006) en De eetclub (2004).

Nieuw is dat de eerste hoofdstukken van de genomineerde boeken vanaf 21 oktober worden verspreid in boekhandel en bibliotheek, door middel van 55.000 fysieke miniboekjes. De NS deelt de boekjes uit in de trein en verspreidt ze ook online. De NS Publieksprijs bestaat, naast de eretitel Boek van het Jaar 2021, uit een sculptuur van Jeroen Henneman, een geldbedrag van 7500 euro en een jaar lang reizen met de NS Business Card eerste klas.