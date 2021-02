‘Lady Gucci’, een verwend nest met Pradabril

Maurizio Gucci met zijn vrouw Patrizia Reggiani. Beeld Hollandse Hoogte / Zuma Press

Ze leeft tegenwoordig in de schaduw, zegt Patrizia Reggiani (72). Maar dat is prima, ze heeft weinig mensen nodig, ze heeft haar hond en papagaai. En een chauffeur, die haar in het openingsshot van Lady Gucci door de Via Monte Napoleone rijdt, een van de straten uit Milaans Gouden Driehoek vol designwinkels. “Allemaal niks meer”, zegt ze verveeld, terwijl ze een wegwuivend gebaar maakt. Je krijgt als kijker meteen een hekel aan haar, maar blijft toch kijken naar deze vrouw, in de Italiaanse media aangeduid als ‘de zwarte weduwe’.

Dikke middelvinger

De Pradazonnebril op haar neus is een dikke middelvinger naar het modehuis waarvan ze ooit deel uitmaakte en dat haar een riant leven opleverde, met een penthouse op Fifth Avenue en vier huizen in St. Moritz, daar waar de jetset zich vermaakte. Net als twee dochters, Allegra en Alessandra, met wie ze sinds haar vrijlating geen contact meer heeft en die haar geldstroom hebben afgesneden, waardoor ze tegenwoordig Zara draagt in plaats van nerts­jassen. Jaarlijks zou ze 900.000 dollar moeten ontvangen uit de nalatenschap van Maurizio Gucci, kleinzoon van Guccio Gucci, de oprichter van het modehuis. Bij haar vrijlating bleek ze recht te hebben op een achterstallige zestien miljoen pond.

In maart 1995 stierf Maurizio Gucci ’s ochtends vroeg in zijn kantoor door drie kogels in zijn hoofd, de moordenaar bekende later in opdracht te handelen van Lady Gucci. Reggiani heeft lang geprobeerd haar onschuld vol te houden, een paar ‘slips of the tongue’ daargelaten, maar toen een Italiaanse tv-crew haar kort na vrijlating in 2016 vroeg waarom ze niet zelf de trekker had overgehaald, antwoordde ze: “Mijn ogen zijn niet zo goed en ik wilde niet missen.”

Moordzaak

In de documentaire Lady Gucci praat ze voor het eerst uitgebreid over een van de geruchtmakendste moordzaken van Italië, die nog steeds tot de verbeelding spreekt. Zo werkt regisseur Ridley Scott aan een filmversie met Lady Gaga en Adam Driver in de hoofdrollen. Jared Leto, Al Pacino en Robert de Niro zouden ook tot de cast behoren, succes verzekerd dus, hoewel de echte Patrizia moeilijk te overtreffen valt.

In een zachtroze broek en blazer, flink getoupte haren en op flinke hakken om haar 1,52 meter te compenseren, vertelt ze in haar Milanese ­appartement over haar leven en de jaren in ­‘Victor’s Residence’, zoals ze de San Vittore-­gevangenis in Milaan noemt. Ze kreeg 26 jaar, waarvan ze er zestien uitzat. Geenszins een ramp, beweert ze – “Ik had er privileges, zoals een eigen kapper en pedicure” – al gaan er ­geruchten dat ze er een zelfmoordpoging deed.

Een jeugdvriendin wist niet wat ze zag, toen ze ooit een uur te vroeg arriveerde voor het bezoek­uur en Reggiani zag lopen: “In een short, bloot topje en een handdoek over haar arm. Ze was op weg om te gaan zonnen.” Reggiani – ze gebruikt nu de naam van haar stiefvader – sliep er veel, zegt ze, en verzorgde haar planten en fret Bambi.

Woede en angst

In de documentaire worden vele sprekers opgevoerd, die dezelfde moordmotieven aandragen: bang om weer arm te worden en woede vanwege een liefdesrivaal. Maurizio stond immers op het punt in het huwelijk te treden met Paola Franchi. Voormalig vriendin en zelfbenoemd helderziende Giuseppina Auriemma, degene die het moordteam bijeenbracht, verwoordt het zo: “Patrizia’s narcisme had een klap gekregen.”

Het komt erop neer dat Reggiani zelf vindt dat ze nauwelijks iets verkeerds heeft gedaan. Maurizio had alles eigenlijk aan haar te danken. Toen ze hem ontmoette, vond ze hem een loser, omdat hij in een klein autootje reed. Binnen no time werd dat een Ferrari. “Ik wist dat hij een zwakkeling was, zonder mijn ijzeren vuist om hem te leiden zou hij verloren zijn en dat was ook zo.”

Maurizio’s vader Rodolfo was afwezig tijdens hun huwelijk, omdat er ‘golddigger’ op het voorhoofd van zijn schoondochter geschreven stond. Sinds ze als jong meisje na jaren van afzien een rijke stiefvader had gekregen, die haar verwende met bontjassen en snelle auto’s, had ze de smaak te pakken. Lang voor ‘Brange­lina’ en ‘Brennifer’ was er ‘Mauizia’, haar geper­sonaliseerde nummerbord tijdens de glamoureuze jaren in Manhattan.

Pizzeria

Twee jaar lang kwam ze niet als verdachte in beeld (“Ik dacht dat ik ermee weg zou komen”), maar de amateuristische criminelen – schutter Benedetto Ceraulo runde een pizzeria en kon wel wat extra’s gebruiken – liepen uiteindelijk tegen de lamp. Reggiani en Auriemma schoven elkaar voor de rechtbank de schuld in de schoenen. De laatste zei simpelweg aan de oproep van haar voormalige vriendin gehoor te hebben gegeven toen ze de moordopdracht bij vrienden in Napels uitzette.

Lady Gucci had immers overal, in een volle slagerij en bij de kapper, doodleuk gevraagd wie er moedig genoeg was om haar man te vermoorden. Reggiani: “Ik dacht dat niemand me serieus had genomen.” Ze viel echter door de mand door een aanbetaling van 200.000 euro en haar Cartierdagboek. Op de bewuste dag had ze daarin één woord genoteerd: paradeisos, het Griekse woord voor paradijs.

Het ‘vernederende’ aanbod bij haar scheiding – 2,5 miljoen plus jaarlijks 650.000 pond, door haar afgedaan als ‘zoiets als een bord linzen’ – was de druppel geweest. In 2011 kreeg ze van de rechter het aanbod de gevangenis te verlaten en sociaal werk te gaan doen, maar ze weigerde. “Ik heb nog nooit een dag in mijn ­leven gewerkt, waarom zou ik het nu wel doen?” In 2014 besloot ze het aanbod toch te accepteren en werkte ze twee jaar als designconsultant bij de Milanese juwelier Bozart.

Nieuw schandaal

De Guccifamilie is niet meer betrokken bij het populaire modehuis sinds 1993, toen ceo Maurizio Gucci, die zijn familieleden buitenspel had gezet, gedwongen was de resterende 50 procent van de aandelen aan Investcorp te verkopen voor 120 miljoen dollar. Het modehuis was in zwaar weer geraakt toen het imago leed onder de overdaad aan licenties en de massaproductie van canvastassen met het dubbele G-logo. Na het aflossen van schulden hield Maurizio nog veertig miljoen over en besloot de wereld over te gaan met de Créole, zijn jacht van 65 meter, en alle contact met zijn gezin te verbreken. Gucci, inmiddels in handen van luxeconglomeraat ­Kering, kreeg het de laatste drie maanden van 2020 zwaarder te verduren dan concurrenten. Investeerders vrezen dat de hype rondom het merk voorbij is, maar is Gucci nog steeds meer dan 200 miljard waard.

Het moordschandaal heeft het merk niet geraakt. Sterker: de moord vond plaats toen het imago van Gucci in de jaren negentig onder ontwerper Tom Ford en zakenpartner Domenico de Sole een enorme boost kreeg. Het is nu dankzij creative director Alessandro Michele onder jongeren het ­populairste modehuis ter wereld.

Daar zal een nieuw schandaal in de familie weinig aan veranderen. Alexandra Zarini, de 35-jarige kleindochter van Aldo Gucci, klaagde onlangs drie familieleden aan wegens seksueel misbruik: haar stiefvader Joseph Ruffalo, moeder Patricia Gucci – niet te verwarren met tante Patrizia, de moordenaar – en oma Bruna Palombo, wegens medeplichtigheid en verzwijging. Van haar zesde tot haar 22ste zou Zarini door Ruffalo, een muziekmanager die onder meer met Prince en Earth, Wind and Fire werkte, zijn misbruikt. Haar moeder zou daarvan getuige zijn geweest, wat haar advocaat ontkent. Patricia zou haar dochter een keer bijna hebben gewurgd, waarop Ruffalo troostend te hulp schoot in zijn ‘per ongeluk’ openvallende badjas. De ­reden dat Zarini er na al die jaren mee naar ­buiten komt, is dat ze ontdekte dat Ruffalo als vrijwilliger werkt in een kinderziekenhuis in Los Angeles. Wordt vervolgd.