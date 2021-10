Lady Gaga helpt Tony Bennet aan een waardig slotakkoord

Hoe vaak zou Tony Bennett ze al hebben gezongen in de meer dan 75 jaar dat zijn carrière inmiddels duurt? De Cole Porterklassiekers I Get a Kick out of You en I’ve Got You Under My Skin waren ook evergreens op het repertoire van de meestercrooner die al jaren geldt als het laatste relikwie uit de era van Dean Martin en Frank Sinatra. (Die laatste zou Bennett ooit hebben gevraagd zich te voegen bij de inmiddels legendarische Rat Pack. Bennett weigerde beleefd omdat hij zichzelf niet tough genoeg achtte voor de bad boys club).

Bennetts loopbaan verliep net zo grillig als het leven dat hij leidde. Zeilend langs een bijna-fatale overdosis, een bijna-faillissement en enkele iets te innige tango’s met de maffia, klom hij na een lange dip in de jaren zeventig en tachtig weer op in de hitlijsten. Toen de swing eind jaren negentig een opleving beleefde, volgde Bennets definitieve herwaardering.

Toegewijd chaperonne

Bennett is inmiddels 95 en nu dan toch toe aan zijn slotakkoord. Hij heeft alzheimer en gaf deze zomer zijn laatste concert in de New Yorkse Radio City Music Hall met aan zijn zijde de vrouw die de afgelopen jaren vaker optrad als toegewijd chaperonne: Lady Gaga.

De twee werkten tien jaar geleden voor het eerst samen op Bennetts duettenalbum Duets II. Op dat album, dat met Body and Soul ook de laatste plaatopname van Amy Winehouse bevatte, zongen de twee een knetterende bigbandversie van The Lady is a Tramp.

Daarna volgde in 2014 een volledig duettenalbum van Gaga en Bennett, Cheek to Cheek, dat vooral leunde op jazzstandards van Duke Ellington en de titelsong van Irving Berlin. Daarbij viel op hoe Gaga haar aangeboren aanleg voor het grote gebaar liefdevol intoomde om de veteraan ook ruimte te bieden te excelleren.

Die eigenschap is op Love for Sale meer dan ooit nodig. Bennett is voor iemand van zijn leeftijd nog in formidabele vorm, maar klinkt soms wel erg fragiel. Er zijn zelfs momenten waarop hij een tikje door de hedendaagse techniek lijkt te zijn geholpen. Maar gelukkig zijn gevoel voor timing en frasering blijkbaar talenten die de tands des tijds niet zo makkelijk weet af te slijten. Ook al zijn de stembanden stram geworden; Bennett kan nog steeds een verhaal vertellen.

Ontroerendste album

Voor zijn finale album laat hij zich behalve door Gaga vooral de weg wijzen door Cole Porter, van wie hij al talloze nummers op plaat zette. Love for Sale bevat alleen Portersongs, ideaal om te laten opfleuren door glanzend koperwerk en voor Bennett heerlijk om comfortabel in achterover te hangen.

Dat doen de twee dus ook. Love for Sale is uiteraard niet Bennetts beste album, maar wel een van zijn ontroerendste. Mede dankzij de productie van zijn zoon Dae én dankzij de steun van Lady Gaga kan Bennett ook met minder toe om de luisteraar te raken. Een waardige afsluiter van een imposante loopbaan.